Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

4,10 EUR +0,41% (19.10.2020, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

4,06 EUR +4,64% (19.10.2020, 16:56)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (19.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper habe am vergangenen Freitag sehr starke vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und im Zuge dessen auch die Jahresziele angehoben.ad pepper habe im dritten Quartal einen Bruttoumsatz (d.h. gegenüber den Kunden in Rechnung gestellte Beträge) i.H.v. 23,3 Mio. Euro (+22,9% yoy) sowie einen Nettoumsatz von 6,0 Mio. Euro (+19,5% yoy; MONe: 5,8 Mio. Euro) erzielt. Besonders stark sei das Affiliate Netzwerk Webgains (+32,2% yoy) gewachsen, das spürbar von der Werbebudgetverschiebung in Richtung Online-Marketing profitiere. Aber auch die Full-Service-Agentur ad agents sowie der Performance-Display-Advertising-und Lead-Generierungs-Spezialist ad pepper media hättenmit +8,5 bzw. +8,9%yoy zum Wachstum beigetragen. Auf Ergebnisebene habe ad pepper das EBITDA signifikant überproportional um 167,1% yoy auf 1,5 Mio. Euro verbessert und damit die Analystenerwartungen erheblich übertroffen (MONe: 0,7 Mio. Euro). Dabei hätten sich beim Plattformgeschäft Webgains besonders starke Skaleneffekte gezeigt (EBITDA: 0,9 Mio. Euro vs. 0,2 Mio. Euro im Vj.). Einhergehend mit der erfreulichen Ergebnisentwicklung hätten sich auch die liquiden Mittel spürbar auf nunmehr 24,3 Mio. Euro erhöht (30.06.: 22,1 Mio. Euro).Aufgrund des über den unternehmensinternen Erwartungen liegenden Verlaufs in Q3/20 sowie des bevorstehenden, traditionell umsatzstärksten 4. Quartals habe der Vorstand nun ergebnisseitig die Jahresziele auf ein EBITDA von mindestens 5,5 Mio. Euro erhöht (zuvor: ca. 4,5 Mio. Euro). Auch der Analyst habe seine Prognosen deutlich angehoben, um sowohl die kurzfristigen Chancen des aktuell sehr günstigen Marktumfelds als auch die mittel-und langfristigen Perspektiven durch die zunehmende Beschleunigung des strukturellen Wandels im Werbemarkt und die offenkundige Margenstärke des Plattformgeschäfts von Webgains zu berücksichtigen. Mit dem heute angekündigten Aktienrückkaufprogramm, durch das ad pepper bis zum 19.11.2021 Aktien im Wert von bis zu 2,3 Mio. Euro erwerben möchte, nutze der Vorstand das aktuell nach Erachten des Analysten günstige Bewertungsniveau (EV/EBITDA 9,8x vs. Peergroup 18,3x) sowie die bilanzielle Stärke sinnvoll aus.Da Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, neben dem positiven Sentiment auch das Bewertungsniveau für attraktiv hält, bestätigt er seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie. Sein neues Kursziel liege infolge der angehobenen Prognosen bei 5,40 Euro(zuvor: 4,80 Euro). (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link