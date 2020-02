Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

6,054 Euro +12,17% (06.02.2020, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

USD 5,93 -2,47% (05.02.2020, 22:00)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (06.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Mit der Mobile-First-Strategie fahre der Browsergame-Entwickler den bisher besten Jahresumsatz der Firmengeschichte ein. Neben dem Rekordumsatz seien auch die bisher höchsten Nettobuchungen erreicht worden. Dennoch habe der durch das Facebook-Spiel "FarmVille" bekannte Spieleentwickler die Analystenerwartungen beim Gewinn pro Aktie das vierte Quartal in Folge nicht erreichen können.Im laufenden Jahr wolle Zynga seine fünf Dauerbrenner "CSR Racing", "Empires & Puzzles", "Merge Dragons! ", "Words With Friends" und "Zynga Poker" langfristig um neue Franchises ergänzen, darunter namhafte Lizenzen wie "Game of Thrones" und "Harry Potter".Die Anleger würden die Erfolge feiern und die Zynga-Aktie nach oben treiben. Zynga sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", aber die starken Zahlen und der zukunftssichere Fokus auf Mobile-Gaming würden die Aktie zu einem potenziellem Langzeitinvestment machen. Noch scheine der Titel aber im Seitwärtstrend festzuhängen. Ein Ausbruch wie zu Jahresbeginn könne jedoch die Kurse schnell nach oben katapultieren. Die Zynga-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Börsenplätze Zynga-Aktie: