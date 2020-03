Börsenplätze Zynga-Aktie:



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Oppenheimer-Analyst Andrew Uerkwitz verpasse der US-Mobile-Game-Schmiede mit einem neuen Kursziel von 7,50 Dollar ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 23 Prozent. Dabei habe der Titel in den letzten vier Wochen knappe 27 Prozent verloren. Erwartet werde also, dass die Verluste wieder reingeholt würden. Das Papier lege derzeit knapp vier Prozent zu und sei damit stärker als der Nasdaq mit rund zwei Prozent.Fundamental sehe es bei Zynga ebenfalls gut aus. Durch die Mobile-First-Strategie rechne der Spieleentwickler 2020 mit einem Umsatz von 1,6 Mrd. Dollar (plus 21 Prozent zu 2019) und Buchungen von 1,75 Mrd. Dollar (plus 12 Prozent zum Vorjahr). Die Live-Services und Ingame-Inhalte - sollten den größten Beitrag dazu leisten.Die Zynga-Aktie habe von Januar bis Mitte März nur 1,22 Prozent an Wert verloren. In den vergangenen 52 Wochen habe der Titel 16,76 Prozent gewinnen können. Der aktuelle Kurs von um die 6,50 Dollar sei rund 19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt und bewege sich stabil um den Widerstand bei 5,70 Euro.Nach der Panik könnte ein Aufstieg folgen, Zynga gehört daher mit auf die Watchlist, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link