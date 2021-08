Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

6,791 EUR -17,61% (06.08.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

7,99 USD -18,22% (06.08.2021, 22:00)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZY3



NASDAQ-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (07.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Die Zynga-Aktie sei am Freitag nach einer enttäuschenden Prognose eingebrochen. Zwar habe das US-Unternehmen mit wachsendem Umsatz im vergangenen zweiten Quartal (bis Ende Juni) punkten können, doch die Prognose für das dritte Quartal habe deb Analystenkonsens verfehlt.Im zweiten Quartal habe Zynga weiterhin gute Wachstumsraten verzeichnet. Eine Überraschung sei auch gewesen, dass der Browsergame-Entwickler einen Gewinn von 28 Mio. USD erzielt habe - im Vorjahresquartal sei noch ein Verlust von 150 Mio. USD eingefahren worden. Insbesondere die besser als erwartete Zahl der täglich aktiven Nutzer und die starke Erholung im Werbegeschäft hätten Zynga zu den starken Zuwächsen verholfen.Nicht überzeugen können habe allerdings die Prognose des Unternehmens für das kommende Quartal und das Fiskaljahr 2021. Vor allem die Maßnahmen, die Apple gegen das Tracking von Nutzern zwischen Apps implementiert habe, würden dem Unternehmen zusetzen, das einen Teil seier Einnahmen durch Werbung erziele. Aber auch die Entwicklungen nach den Corona-Lockdowns: Immer mehr Länder würden nun die Maßnahmen lockern und es ziehe die Menschen im Sommer nach draußen. Es sei also nicht verwunderlich, dass nun die Umsätze wieder sinken würden. Auch Zynga habe feststellen müssen, dass mehr Spieler als erwartet weniger zocken würden. Vor allem seien es die in den Corona-Jahren 2020/2021 neugewonnen Spieler, die jetzt wieder anderen Tätigkeiten nachgehen würden.Die Zynga-Aktie sei massiv unter Druck und von der Goldgräber-Stimmung des Corona-Gaming-Booms sei nicht mehr viel zu spüren. Besonders enttäuschend sei, dass trotz eines starken Quartals das Momentum aufgrund externer Faktoren nicht in das Q3 mitgenommen werden könne. Da die langfristigen Wachstumsaussichten aber intakt bleiben würden, gehöre das Papier auf die Watchlist, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Börsenplätze Zynga-Aktie: