Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (29.08.2019/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von Analyst Colin Sebastian von Robert W. Baird:Colin Sebastian, Aktienanalyst von Robert W. Baird, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin damit, dass die Aktien von Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) eine überdurchschnittliche Kursentwicklung verzeichnen werden.Die jüngste Kursschwäche bei Zynga Inc. sollte von Investoren als Kaufgelegenheit genutzt werden, so der Ratschlag der Analysten von Robert W. Baird.Das Unternehmen dürfte solide Wachstumsraten verzeichnen und im Verlauf der Zeit die Margen steigern können. Trotz des noch ungewissen Zeitrahmens was die Veröffentlichung neuer Titel betreffe, habe das Management die gute Visibilität bezüglich der Buchungen hervorgehoben.In ihrer Zynga-Aktienanalyse stufen die Analysten von Robert W. Baird den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 8,00 USD.Börsenplätze Zynga-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Zynga-Aktie:5,18 Euro +2,78% (29.08.2019, 15:46)