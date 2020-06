Bonn (www.aktiencheck.de) - Defensive Sektoren haben die Erholung der Aktienmärkte seit Mitte März in weiten Teilen angeführt, so die Analysten von Postbank Research.



Vor dem Hintergrund unklarer Konjunkturaussichten hätten sich Investoren bei zyklischen Aktien, die den Markt üblicherweise nach dem Ende von Bärenmärkten anführen würden, bisher zurückgehalten. Zuletzt scheinen Anleger jedoch mehr Vertrauen in die Konjunkturerholung gewonnen zu haben, so die Analysten von Postbank Research. Seit Mitte Mai würden die Sektoren Autos, Rohstoffe sowie Reise und Freizeit an der Spitze der Performancewertung liegen, defensive Sektoren wie Pharma und Lebensmittel würden die Schlusslichter bilden. Die Gründe: Trotz Lockerung der Coronavirus-Auflagen bleibe die Zahl der Neuinfektionen niedrig, die erhoffte Konjunkturerholung werde von immer mehr Wirtschaftsindikatoren bestätigt und die Regierungen hätten ihre Finanzhilfen zuletzt nochmals aufgestockt. Angesichts der starken bisherigen Underperformance zyklischer Aktien schätzen die Analysten von Postbank Research, dass deren neuerliche Aufholjagd noch etwas anhalten könnte. In der Vergangenheit hätten vergleichbare Rotationen durchschnittlich vier Monate angehalten. Einen langfristigen Wechsel der Marktführerschaft würden die Analysten jedoch nicht erwarten. Die kommenden Jahre dürften von geringem Wachstum und niedrigen Zinsen geprägt sein. In diesem Umfeld sollten sich defensive Sektoren und Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum am besten entwickeln. (03.06.2020/ac/a/m)



