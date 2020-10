Dabei dürfte die weltweite Industrieproduktion laut Berechnungen der Analysten inzwischen schon wieder fast das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Allerdings seien die Risiken für weitere wirtschaftliche Einschränkungen aufgrund der zweiten Corona-Welle in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Unter der Annahme, dass es nicht zu flächendeckenden Lockdowns und nicht zu einer weiteren globalen Rezession komme, würden die Analysten weiterhin erwarten, dass die Rohstoffpreise im Prognosezeitraum moderat zulegen würden. Die Abwärtsrisiken für die Rohstoffpreisentwicklung seien allerdings angestiegen.



Die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen sei in der ersten Jahreshälfte 2020 durch die vom Coronavirus ausgelöste globale Rezession zurückgegangen, und dies habe auf die Rohstoffpreise gedrückt. Zur Jahresmitte habe jedoch eine Erholung eingesetzt, die sich auch im kommenden Jahr in hohen globalen Wachstumsraten niederschlagen werde. Allerdings habe sich das Risiko von erneuten Einschränkungen durch eine zweite Corona-Welle deutlich erhöht. Es werde wohl nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage.



Die wieder anziehende Rohstoffnachfrage könne wegen der in der Corona-Krise aufgebauten hohen Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden. Für längere Zeit niedrige Rohstoffpreisniveaus könnten aber Bremsspuren bei der Investitionstätigkeit hinterlassen und sich perspektivisch negativ auf die Angebotsentwicklung - und damit letztendlich preistreibend - auswirken. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Oktober 2020) (02.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zweite Corona-Welle ist an den Rohstoffmärkten angekommen, zumindest was die Stimmung und die Preisentwicklung angeht, so die Analysten der DekaBank.Im September habe bei den spekulativ orientieren Rohstoffteilnehmern eine merkliche Stimmungseintrübung stattgefunden. Von Preisrückgängen seien in den vergangenen Wochen nicht nur die konjunktursensitiven Bereiche Energie und Industriemetalle betroffen gewesen, sondern auch die Edelmetalle. Bei Letzteren habe wohl die Aufwertung des US-Dollar den Ausschlag gegeben, während die restlichen Rohstoffmärkte eher von den Sorgen um einen nochmaligen Nachfrageeinbruch im Zuge der anrollenden zweiten Corona-Welle beeinflusst worden seien.