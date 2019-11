Nach Erachten der Experten könne die US-Wirtschaft über einen sehr viel längeren Zeitraum, als von vielen Marktbeobachtern derzeit angenommen werde, um etwa 2% bis 3% pro Jahr wachsen. Diese Einschätzung beruhe auf zwei wesentlichen Faktoren: Der Stärke des Konsumsektors und den Unternehmensgewinnen.



Die US-amerikanischen Verbraucher würden nun schon seit vielen Jahren von einem robusten Beschäftigungswachstum in den USA profitieren und sich stark genug fühlen, um größere Anschaffungen zu tätigen. Zudem haben wir in den letzten beiden Jahren ein gewisses Maß an Lohnwachstum verzeichnet, was sich ebenfalls positiv auf die Verbraucherausgaben ausgewirkt hat, so die Experten von Franklin Templeton.



Die Experten würden die Stärke des Verbrauchersektors auch weiterhin genau im Auge behalten, da er einen der wichtigsten treibenden Faktoren für die US-Wirtschaft insgesamt darstelle - auf ihn würden rund zwei Drittel des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts entfallen.



Darüber hinaus würden die Experten auf die Verschuldungsniveaus und die Verschuldungsquoten der Verbraucher achten, die im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten weiterhin niedrig seien. Verbraucher hätten zwar mehr Schulden aufgenommen, sie hätten ihre Ausgaben jedoch nicht so erhöht, wie in früheren Phasen von Konjunkturzyklen bzw. bei konjunkturellen Höchstständen der Fall gewesen sei.



Die Gewinne hätten sich in den USA im dritten Quartal dieses Jahres zwar ein wenig abgekühlt, der Markt habe jedoch darüber hinweggesehen und sich stattdessen auf die Aussichten für das vierte Quartal und das Jahr 2020 konzentriert. Man sehe Anzeichen darauf, dass der Ausblick für die Unternehmensgewinne heute allgemein positiver sei als noch vor ein paar Monaten. Die Experten von Franklin Templeton würden glauben, dass sich die Ertragslage künftig weiter verbessern könnte. US-Unternehmen dürften von einer Erholung des globalen Wachstums profitieren, da ca. 40% der Gewinne multinationaler Konzerne im Ausland erzielt würden.



Im Zuge wachsender Erträge würden die Experten mit weiteren Aktienrückkäufen und Dividendensteigerungen sowie mit Investitionen in das Kerngeschäft rechnen. Als aktive Anleger hätten die Experten die Gelegenheit, mit Führungskräften und Managementteams zahlreicher Unternehmen zu sprechen. Von ihnen haben wir gehört, dass sie in Technologien wie künstliche Intelligenz und Datenanalysen investieren, um ihre Produktivität zu steigern und ihre Investitionen zu optimieren, anstatt neue Fabriken zu bauen oder weitere Maschinen zu kaufen, so die Experten von Franklin Templeton.



Während sich diese Investitionen und Themen herausbilden würden, würden die Zeiten für wachstumsorientierte Anleger nach Ansicht der Experten von Franklin Templeton spannend bleiben. Die Experten würden sich darauf freuen, im kommenden Jahr neue Anlagechancen aufzudecken. (Ausgabe vom 22.11.2019) (26.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es gibt eine alte Redewendung, "eine Wand der Sorgen erklimmen", die verwendet wird, um eine Situation zu beschreiben, in der die Märkte trotz Unsicherheiten weiter ansteigen, berichten die Experten von Franklin Templeton.Derzeit gebe es zweifellos keinen Mangel an Unsicherheiten - nichtsdestotrotz hätten sich US-Aktien langsam aber sicher zu neuen Allzeithochs vorgearbeitet. Grant Bowers von der Franklin Equity Group erkenne, dass sich hier und da womöglich ein paar Risse auftun würden. Er sehe aber immer noch zwei wesentliche Gründe für Optimismus in Bezug auf den Ausblick und glaube, dass US-Aktien noch Spielraum hätten, um 2020 weitere Kursgewinne zu erzielen.Während wir uns auf das Jahr 2020 zubewegen, haben wir insbesondere von wachstumsorientierten Anlegern Fragen darüber erhalten, ob der Bullenmarkt bei US-Aktien über genügend Spielraum verfügt, um sich auch im kommenden Jahrzehnt fortzusetzen, so die Experten von Franklin Templeton. Dies sei eine verständliche Sorge, wenn man bedenke, dass die USA seit Juni 2009 eine der längsten jemals verzeichneten Phasen wirtschaftlichen Wachstums durchlaufen würden. Verglichen mit ähnlichen früheren Wachstumsphasen sei die Entwicklung allerdings sehr flach und langsam verlaufen. Dieses langsamere Wachstum sei auf die Schwere der globalen Finanzkrise vor einem Jahrzehnt zurückzuführen. Auch das darauf folgende, von geringer Inflation und niedrigen Zinsen geprägte Umfeld habe eine Rolle gespielt.Auch wenn Marktkommentatoren Sorgen über die Dauer des aktuellen Zyklus anmelden würden, würden sich US-Aktien nach wie vor in der Nähe ihrer Allzeithochs bewegen. Wenn wir die Daten und die aktuellen Geschehnisse am Markt betrachten, kommen wir zu dem Schluss, dass diese spätzyklische Phase sehr viel länger andauern kann als weitläufig erwartet wird, so die Experten von Franklin Templeton. Der Analyse der Experten von Franklin Templeton zufolge würden Kennzahlen wie etwa das zukunftsgerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) darauf hindeuten, dass die Bewertungen US-amerikanischer Aktien ihren historischen Durchschnittswerten entsprächen.Selbst bei einer recht optimistischen Einschätzung des wirtschaftlichen Umfelds seien sich die Experten der Tatsache bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit erheblicher Kursgewinne an den Märkten in dieser Phase des Zyklus künftig sinken dürfte. Zudem würden sie davon ausgehen, dass diese Anstiegsphasen mit einem höheren Volatilitätsniveau einhergehen würden. Aus diesen Gründen seien die Experten von Franklin Templeton der Ansicht, dass Selektivität und ein aktives Management wichtige Elemente darstellen würden, die Anleger auf jeden Fall in Betracht ziehen sollten. Wir finden heute viele äußerst überzeugende Anlagethemen, so die Experten von Franklin Templeton.