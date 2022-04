Gut einen Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine scheine sich jedoch an den Finanzmärkten ein altes Muster zu wiederholen. So würden geopolitische Spannungen zwar immer wieder für heftigere Verwerfungen sorgen, welche dann jedoch von vergleichsweise kurzer Dauer seien. So notiere beispielsweise der amerikanische Aktienindex S&P 500 wieder auf Niveaus, die zuletzt Anfang Februar erreicht worden seien. Auch der DAX habe immerhin die Hälfte seiner Kursverluste wieder aufholen können.



Aus Sicht der Analysten sei es jedoch zu früh, von "business as usual" zu sprechen, und sie würden weiter mit bewegten Märkten rechnen. Die Risikoszenarien, beispielsweise eines Öl- und Gasembargos und einer deutlichen Eintrübung des Wirtschaftswachstums, seien aus ihrer Sicht noch nicht vom Tisch. Erste vorsichtige Signale einer Annäherung beider Seiten hätten sie zuletzt zwar etwas optimistischer gestimmt, würden jedoch noch nicht ausreichen, um die Risiken des Konflikts für die europäische und globale Wirtschaft deutlich geringer zu gewichten.



Während die Analysten in der letzten Woche über die grundsätzlichen Vorteile von Aktien in diesem Umfeld - insbesondere bei erhöhter Inflation - berichtet hätten, würden sich Anleihen aktuell im Auge des Sturms befinden. Zwischen weiterhin soliden Wachstumserwartungen, einer hohen Inflation und restriktiver werdenden Notenbanken gehe es im vermeintlich sicheren Hafen äußerst stürmisch zu. Die Schwankungsintensität, beispielsweise bei deutschen Bundesanleihen, sei bereits seit Anfang Februar deutlich erhöht und habe seit Beginn des Konflikts in der Ukraine noch stärkere Ausmaße angenommen.



Der Renditeanstieg habe mittlerweile historische Ausmaße angenommen - es deute sich das schlechteste Rentenjahr seit 1994 an. Die Kursverluste der Anleihen seien mittlerweile so beträchtlich, dass sie nicht mehr durch die Kupons ausgeglichen werden könnten. Hierbei habe sich kaum ein Rentenmarktsegment entziehen können. Schwellenländeranleihen in Lokalwährung würden hier eine der wenigen Ausnahmen bilden, da die Renditen der Schwellenländer sich im Durchschnitt stabil hätten halten können. Ein Grund dafür sei, dass die Notenbanken in vielen Schwellenländern bereits frühzeitig auf die erhöhten Inflationszahlen reagiert und die Leitzinsen angehoben hätten.



Die Analysten würden in diesem Umfeld in Hinblick auf Laufzeiten defensiv aufgestellt bleiben und weiterhin kürzer laufende Anleihen bevorzugen. In Bezug auf Risikoprämien hätten sie sich zuletzt ebenfalls defensiver aufgestellt und würden günstige Einstiegszeitpunkte abwarten. (01.04.2022/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Täglich scheint es neue Wendungen im Russland-Ukraine-Konflikt und den Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft zu geben, so Hannah Thielcke von der Weberbank.Nachdem in der vergangenen Woche heiß diskutiert worden sei, ob man von europäischer Seite ein Embargo für russisches Öl und Gas verhänge, habe nun die Frage im Raum gestanden, ob Russland noch Zahlungen in Euro akzeptiere oder andernfalls die Lieferungen seinerseits stoppe. Beide Seiten hätten hoch gepokert, denn ein kompletter Lieferstopp hätte sowohl für Russland selbst als auch für große Teile Europas enorme wirtschaftliche Konsequenzen.Am Donnerstagnachmittag habe sich dann eine Mogelpackung abgezeichnet, mit der wohl beide Seiten leben könnten: Zahlungen könnten zwar weiterhin in Euro erfolgen, müssten jedoch über Konten bei der Gazprombank laufen. Diese leite dann die Zahlungen in Rubel an russische Lieferanten weiter. Dies habe zumindest kurzfristig für etwas Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sorgen können. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung und wie genau eine Unabhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen aussehen könne, werde aber weiterhin für Nervosität an den Märkten sorgen.