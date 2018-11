SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

310,00 CHF -0,99% (14.11.2018, 09:45)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (14.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Auf Basis der 9M18-Zwischenergebnisse, die Schadenersatzforderungen von USD 175 Mio. im Zusammenhang mit dem Hurrikan Michael sowie nicht zahlungswirksame Verluste durch den Verkauf der Einheit in Venezuela enthalten würden, senke Schürmann seine EPS-Prognose für das GJ18E um 6,7% auf CHF 23,4 je Aktie. Dabei berücksichtige er die höhere Schaden-Kosten-Quote im Nichtlebengeschäft für das GJ18E von 98,3% (zuvor: 97,6%). Die EPS-Prognosen für GJ19/20E würden mit CHF 27,7 bzw. CHF 28,8 je Aktie nahezu unverändert bleiben.Zurich setze die Neuausrichtung des Geschäftsmix auf weniger kapitalintensive Lebensversicherungsprodukte und Segmente des Nichtlebengeschäfts mit kürzerer Abwicklungsdauer fort. Dazu würden weitere Re-Underwriting-Maßnahmen, insbesondere im Nordamerika-Portfolio zählen. Die aktuelle Situation werde eine weitere hohe Dividendenzahlung ermöglichen. Schürmann rechne mit einer Dividende von CHF 19 je Aktie für das GJ18E, was einer Rendite von 6,1% entspreche. Die Aktie werde derzeit zum 1,5-fachen Buchwert gehandelt, sodass viele gute Nachrichten bereits in den Kurs eingepreist seien.Daher bestätigt Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute unverändert CHF 325. (Analyse vom 14.11.2018)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:274,50 EUR +0,07% (14.11.2018, 08:36)