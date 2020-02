LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

402,90 EUR +2,39% (13.02.2020, 15:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

428,60 CHF +1,73% (13.02.2020, 15:08)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Konzern: Die Ergebnisse seien von hohen realisierten Gewinnen angekurbelt worden (64% über Konsens, +18% J/J, ROI: 3,9%). Der unerwartet hohe Reingewinn (ggü. BOP) habe sich diversen positiven Nicht-BOP-Posten und einem tieferen Steuersatz (23,6% statt 26% gem. Ausblick) verdankt. Die Dividende sei mit CHF 20 je Aktie hingegen erwartungsgemäß ausgefallen. Der RoE habe mit 14,4% über dem Schätzwert des Analysten (13,8%) gelegen. Das verwässerte EPS habe mit CHF of 27,51 ebenfalls den Wert des Analysten (CHF 25,45) übertroffen, der Solvabilitätskoeffizient habe mit 129% sogar deutlich über der Konsensprognose (119%) gelegen, dies infolge eines gesunkenen Anlagerisikos und verschiedener Modellanpassungen (3 Pp).P&C, Leben, Farmers: P&C: Umsatzrückgang wegen Währungseffekten (ber. +1%), Anlageertrag und Kapitalgewinne hingegen hoch. Die Schaden-Kosten-Quote sei mit 96,4% etwas höher gewesen als im Ausblick veranschlagt (Ernteschutzvers. in Nordamerika). Die Preise seien insgesamt um (hohe) 4% angestiegen, ein Trend, der sich jüngst sogar noch beschleunigt habe. Leben: Prämien unverändert, ber. +4% (Währungseffekte + 2 Verträge), BOP erwartungsgemäß. Die Prämien bei Farmers seien um 2% gestiegen, die Schaden-Kosten-Quote habe 100% betragen, das BOP sei erwartungsgemäß gewesen.Ausblick: P&C: höhere Preise. Leben: hohes einstelliges Wachstum. Farmers: stetiges Wachstum. Konzernweit tieferer Anlageertrag.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 417. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: