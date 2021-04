7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.

Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (01.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) von "Kauf" auf "halten" herunter.Das Preisumfeld im kommerziellen Schaden-Unfall Segment sollte die Performance der Zurich Versicherung besonders unterstützen, da ca. ein Drittel des Gewinns in diesem Segment erwirtschaftet würden. Das Management habe aber versucht allzu optimistische Aussagen zu vermeiden und für 2021 ein Wachstum der Nettoprämien in der Sachversicherung im mittleren einstelligen Bereich prognostiziert. Ratenerhöhungen sollten den Anstieg der Schadenskosten übersteigen und dadurch einen positiven Effekt auf die Schaden/Kosten-Quote haben. Die höheren Raten seien auch notwendig, um einen Rückgang in den Kapitalerträgen von USD 50-100 Mio. pro Jahr zu kompensieren. Das durch COVID-19 erhöhte Schadensniveau aus dem vergangenen Jahr sollte sich in 2021 nicht wiederholen.Das Lebenssegment habe sich im 2. Halbjahr 2020 gut erholen und ein Wachstum von 6% erzielen können. Im Vergleich mit ähnlichen Versicherern habe Zurich eine geringere Exposure zum traditionellen, kapitalintensiven, Lebensgeschäft (ca. 40%) und sei dadurch für das Niedrigzinsumfeld gut gerüstet. Im 1. Halbjahr 2021 könnten die Leistungen in der Lebensversicherung jedoch weiterhin durch die erhöhte Sterberate (COVID-19) beeinträchtigt sein.Die Solvenzquote habe sich zu Jahresende auf 182% reduziert, was auf eine Modellaktualisierung zurückzuführen sei. Dies sei vom Markt als negativ gesehen worden, da es auch eine Korrektur der zum Q3 veröffentlichten Quote um 8 Basispunkte nach unten gegeben habe.Die Zurich Versicherung habe eine Dividende von CHF 20 je Aktie angekündigt. Diese bleibe zum Vorjahr unverändert, trotz geringeren Nettogewinns. Das Unternehmen habe ebenfalls, trotz Pandemie, die 2020-2022 Ziele von ROE >14% und Wachstum des Gewinns je Aktie von über 5% p.a. bestätigt.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, senken die Empfehlung für die Zurich Insurance Group-Aktie auf "Halten" - mit einem neuen Kursziel i.H.v. CHF 425 je Aktie. Das Unternehmen handle zurzeit mit einer Prämie von 15 bis 20% zu Vergleichsunternehmen, was aus Sicht der Analysten das Kurspotenzial reduziere. Die Prämie könne durch das geringere Exposure zum traditionellen Lebensgeschäft und die Preisdynamik im kommerziellen Sachversicherung-Markt, von der Zurich besonders profitieren sollte, gerechtfertigt werden. (Analyse vom 01.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen