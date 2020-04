LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

289,20 EUR -0,10% (20.04.2020, 11:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

304,10 CHF +0,30% (20.04.2020, 11:02)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (20.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Fössmeier habe seine Schätzwerte leicht angepasst. Als Folge hiervon steige sein Kursziel leicht auf CHF 340.Rund 30% von Zurichs Prämieneinnahmen würden in den USA, und dort primär im Nichtleben-Geschäft, erwirtschaftet. Die Bedenken des Analysten bezüglich dieses Engagements würden zweierlei beinhalten: Erstens gehe Fössmeier davon aus, dass die ausgeschlossene Deckung von Pandemiefolgen zwar halten werde - dennoch aber zu zahlreichen Klagen führen könnte. Während die Deckungskosten hier also überschaubar bleiben würden, bestehe das Risiko steigender Prozesskosten, um ungerechtfertigte Forderungen abzuwehren. Zweitens schätze der Analyst, trotz der massiven Rettungsmaßnahmen des FED, das Risiko einer hohen Zahl von Konkursen in den USA höher ein als anderswo. Was das Anlageportfolio natürlich entsprechend belasten würde. Um es klar auszudrücken: Diese zwei Risikofaktoren würden nicht Zurich allein, sondern sämtliche in den USA präsenten Versicherer betreffen.In Krisenzeiten komme der Managementqualität entscheidende Bedeutung zu. Zurichs Führungsteam habe in der Vergangenheit seine Finanzziele stets erreicht und auch seine übrigen Vorgaben erfolgreich umgesetzt. Zudem gelte das Unternehmen seit jeher als eher defensiv ausgerichtete Anlage (geringeres Engagement im Leben-Geschäft, konservativer Investitionsstil, stabile Gebühreneinnahmen dank Farmers).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: