SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

280,40 CHF -0,74% (10.02.2017, 17:31)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (11.02.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Das Q4-Nettoergebnis habe sowohl seine Prognose als auch den Marktkonsens verfehlt, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Insgesamt sei die Qualität der Q4-Zahlen nicht überzeugend ausgefallen. Die Ergebnisverbesserungen seien v.a. auf die schwache Vorjahresbasis zurückzuführen gewesen. Rießelmann habe seine EPS-Prognosen für 2017 und 2018 nach oben revidiert. Er sehe andere Versicherer (u.a. die Allianz) als besser aufgestellt an. Gegen die Zurich Insurance Group-Aktie spreche insbesondere das im Branchenvergleich hohe Bewertunsgniveau.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Zurich Insurance Group-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 250 CHF bekräftigt. (Analyse vom 10.02.2017)Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:264,00 EUR +0,06% (10.02.2017, 17:28)