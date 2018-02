SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

CHF 303,40 +0,13% (13.02.2018, 12:09)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie: CH0011075394

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie: 579919

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie: ZFIN

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie: ZURN

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (13.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN), erhöht aber sein Kursziel.Mit einen Nettoergebnis von 1,50 (Vj.: 1,60) Mrd. USD in H2/2017 sei die Analysten-Prognose von 1,33 Mrd. USD übertroffen worden. Alles in allem habe die operative Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte und im Gesamtjahr jedoch nur bedingt überzeugen können. Während sich die Segmente Life und Farmers mehr oder weniger erwartungsgemäß entwickelt hätten, sei die operative Entwicklung in der Schaden- und Unfallrückversicherung - auch unter Ausklammerung der Großschäden in H2/2017 - hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So sei die Schaden-Kosten-Quote im Groß- und Firmenkundengeschäft (entspreche rund 54% des Betriebsergebnisses in der Schaden- und Unfallversicherung) ohne Berücksichtigung der Großschäden auf 101% (Vj.: 99,1%) gestiegen. Die Reduzierung der Kosten in diesem Versicherungszweig bleibe das Hauptaugenmerk der Zürich, um 2019 auf die anvisierte Schaden-Kosten-Quote im Segment Property and Casualty von 95% bis 96% (2017 ohne Großschäden: 98,2%) zu kommen.Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (EPS 2018e: 24,33 (alt: 23,92) USD; EPS 2019e: 26,04 (alt: 24,63) USD). Das Kursziel habe er von 260,00 auf 280,00 CHF erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Votum für die Zürich-Aktie, die auf dem aktuellen Bewertungsniveau unverändert überbewertet ist. (Analyse vom 13.02.2018)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:263,50 EUR -0,23% (13.02.2018, 11:38)