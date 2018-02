SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

308,60 CHF +2,32% (08.02.2018, 14:10)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (08.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Zurich melde erfreuliche GJ 17-Ergebnisse über den Analysten- sowie den Markterwartungen und habe eine Eigenkapitalrendite auf Basis des op. Gewinns von 9,2% erzielt (oder 12,1% ber. für Nat.kat.), wobei die US-Steuerreform weitere 0,5% zur Eigenkapitalrendite beitragen dürfte. Die Cash-Generierung sei auf Kurs, um das 3-Jahres-Ziel von über USD 9,5 Mrd. zu erreichen. Dank positiven Gewinnaussichten plane ZIG, die Dividende um 6% auf CHF 18,0 zu erhöhen, was einer Rendite von rund 6% entspräche.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, wird seine EPS-Schätzungen und die Bewertung leicht nach oben anpassen und bestätigt angesichts des Buchwerts von 1,4 und des EPS GJ18E von 12,2 fürs Erste sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group. Das Kursziel laute CHF 320. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttgart-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:268,00 EUR +4,12% (08.02.2018, 13:52)