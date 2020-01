Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (23.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Zur Rose-Gruppe ein Umsatzwachstum von 30 Prozent für das Jahr 2019 präsentiert. Hauptsächliche Treiber seien das Heimatgeschäft in der Schweiz, der deutsche Markt und erfolgreiche Zukäufe gewesen. Die Ergebniserwartung: Eine EBITDA-Marge am unteren Ende von 0 bis minus 1 Prozent. Dennoch stehe aussichtsreiches Wachstum ins Haus. Im Zuge dessen lege die Aktie auf aktuell 128 Schweizer Franken kräftig zu.Europas größte E-Commerce-Apotheke habe ihre Wachstumsziele für das vergangene Geschäftsjahr 2019 erreicht: Unter Berücksichtigung der Verkäufe vom zugekauften medpex habe ein Umsatzwachstum von 30,1 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Schweizer Franken (etwa 1,49 Milliarden Euro) erreicht werden können. Ohne Einbezug von medpex seien die Verkäufe um 12,4 Prozent gestiegen.Die Unternehmensgruppe bestätige weiterhin den Ausblick für 2022: Das Management peile eine Verdoppelung des 2018 erzielten Umsatzes und eine EBITDA-Zielmarge von 5 bis 6 Prozent an. Der wichtigste Schritt: Hinsichtlich Telemedizin setze sich der positive Trend der Neukundenentwicklung im Schweizer Ärztegeschäft (Professional Services) fort. Das Wachstum betrage plus 7,6 Prozent und der Marktanteil habe sich von 24,5 auf 25 Prozent erhöht.Zur Rose rechne in diesem Segment durch das spätestens 2021 in Deutschland eingeführte elektronische Rezept mit starkem Wachstumspotenzial. Hier würden die Schweizer durch die Partnerschaft mit dem europaweiten Anbieter digitaler Arzttermine per Video, KRY profitieren. Bei Bedarf stelle der behandelnde Arzt ein elektronisches Rezept aus, das dann beispielsweise online oder in den eigenen DocMorris-Apotheken stationär eingelöst werden könne.In der Schweiz habe Zur Rose trotz regulatorisch bedingter Preissenkungen von 4 Prozent den Umsatz um 5,2 Prozent auf 554 Millionen Schweizer Franken (516 Millionen Euro) gesteigert. Im übrigen Europa, welches das Marktplatzgeschäft in Spanien und Frankreich und 20 weitere Länder umfasse, sei der Umsatz um 48 Prozent (39,7 Millionen Schweizer Franken oder circa 37 Millionen Euro) gestiegen.Der Konkurrent SHOP APOTHEKE EUROPE habe jüngst seine Zahlen bekannt gegeben - dynamisches, organisches Wachstum mit dem Ziel des Break-even auf bereinigter EBITDA-Basis in 2020. Zur Rose wachse noch primär anorganisch. Gelinge es den Versandapotheken, den Drive durch das elektronische Rezept zu nutzen und nachhaltig schwarze Zahlen zu erwirtschaften, sollten die Aktien in höhere Kursregionen vorstoßen.Bereits investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Zur Rose-Gruppe-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)