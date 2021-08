SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (16.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) unter die Lupe.Mit einem spektakulären Übernahmeangebot greife US-Finanzinvestor Hellman & Friedman nach dem Online-Tierbedarf-Händler zooplus. Das könnte positive Abstrahleffekte auf andere europäische E-Commerce-Unternehmen haben, wie z.B. die DocMorris-Mutter Zur Rose. Das hebe auch die Deutsche Bank in einer aktuellen Studie hervor. Sie habe das Kursziel für die Zur Rose-Gruppe-Aktie von 360 auf 420 CHF angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen.Auch "Der Aktionär" sehe Potenzial für das Papier und rate spekulativen Anlegern, in der aktuellen Konsolidierungsphase einen ersten Fuß in die Tür zu stellen. Die Zur Rose-Gruppe-Aktie sei charttechnisch aussichtsreich. Ein Stopp bei 245 Euro sichere nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:L&S-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:338,00 EUR +1,05% (16.08.2021, 13:40)