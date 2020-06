Auch die Beurteilung der Lage habe sich erstmals seit dem Jahresanfang wieder verbessert, was allerdings immer noch einen historisch schlechten Wert darstelle. Diese Ergebnisse würden zu den jüngsten Signalen anderer Indikatoren passen, wonach der konjunkturelle Tiefpunkt bereits durchschritten zu sein scheine. Soweit sei also der Boden für eine Erholung des DAX geebnet. Dass die Bäume nicht in den Himmel gewachsen seien, dafür hätten u.a. enttäuschende US-Erstanträge, die anhaltenden Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle und der wieder einmal aufgeflammte Konflikt zwischen Nord- und Südkorea gesorgt.



Und dann habe es da noch weniger Erfreuliches aus der Unternehmenslandschaft gegeben: Zum einen die Lufthansa, wo ein Milliardär die Rettung ins Wanken und den Kranich zum Absturz bringen könnte. Der größte Einzelaktionär Heinz-Hermann Thiele (Beteiligung: 15,5%) kritisiere das Stabilisierungspaket (vor allem die Staatsbeteiligung), das auf der a.o. HV am 25. Juni von den Aktionären abgesegnet werden solle. Und dann sei da auch noch Wirecard gewesen: Das Unternehmen habe zum vierten Mal die Bekanntgabe der Geschäftszahlen wegen anhaltender Ungereimtheiten verschoben, ein wohl einmaliger und unfassbarer Vorgang in der Geschichte des DAX - Ausgang ungewiss. Es bleibe also spannend, nicht nur bei Wirecard.



Der deutsche Aktienmarkt habe sich wieder deutlich über der 12.000 Punkte-Marke etabliert, was bereits einen starken Optimismus ausdrücke. Auch wenn jüngste Konjunkturdaten einen gewissen Anlass zur Hoffnung geben würden, so sollten Anleger angesichts der zuletzt wieder steigenden Corona-Zahlen in einigen US-Bundesstaaten und in Peking dennoch nicht zu sorglos sein. (22.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem durchaus erwähnenswerten Absturz des deutschen Aktienmarktes in der Vorwoche war in der Berichtswoche erst einmal Erholung angesagt, so die Analysten der Nord LB.Auch diesmal sei die FED nicht ganz unschuldig gewesen, habe sie doch eine Ausweitung ihres Anleihen-Kaufprogramms angekündigt, was die Anleger freudig zur Kenntnis genommen hätten. Zusätzliche Impulse seien von der US-Regierung gekommen, die weitere Konjunkturhilfen in Aussicht gestellt habe. Die mit Spannung erwartete monatliche Umfrage des ZEW habe eine deutliche Verbesserung der Konjunkturstimmung gezeigt. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland seien deutlich auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren gestiegen.