Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und ein führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services. Mit ihren Marken acdc, Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Basis für die Entwicklung von Innovationen und neuen Geschäftsfeldern.



Im Leuchtengeschäft zählt das Unternehmen mit den Marken Thorn und Zumtobel zu den europäischen Marktführern. Mit der Technologiemarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Das Service-Angebot der Zumtobel Group ist eines der umfassendsten in der gesamten Lichtbranche: Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen mit Fokus auf der Vernetzung von Gebäuden und Städten mittels der Licht-Infrastruktur.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 6.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.131,3 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group.

Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Licht-Spezialisten Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Umsatzrückgang um 9% auf EUR 244 Mio. habe Zumtobel zwar die Analysten-Prognose erfüllen und die Erosion gegenüber dem ersten Halbjahr (-15%) etwas eindämmen können, dennoch habe in Q3 20/21 weiterhin starker Gegenwind bestanden. Während die D/A/CH-Region annähernd an das Vorjahresquartal herangekommen sei, sei der Umsatzdruck in den anderen europäischen Hauptmärkten weiterhin substanziell geblieben. Das um Einmaleffektebereinigte EBIT habe mit EUR 2,4 Mio. fast punktgenau der Analysten-Schätzung entsprochen und sei nur marginal unter dem Vorjahr geblieben. Deutliche Kostensenkungen und Rückenwind aus der Abwertung des US-Dollar hätten dazu beigetragen. Dank positiver Einmaleffekte habe das Nettoergebnis von EUR -2,8 Mio. in Q3 19/20 auf EUR 1,5 Mio. gedreht werden können.Positiv habe der Cash Flow hervorgestochen, welcher primär durch Reduzierung des Working Capital auf EUR 83 Mio. in Q1-3 verbessert worden sei. Im Zusammenspiel mit deutlich niedrigeren Investitionen habe die Nettoverschuldung auf EUR 124 Mio. gegenüber EUR 166 Mio. per Jahresende 2019/20 reduziert werden können.Für Q4 erwarte das Management in einem weiterhin sehr herausfordernden Marktumfeld einen Anstieg des Umsatzes. Obwohl sich nachfrageseitig eine gewisse Verbesserung abzeichne, sei das avisierte Wachstum vor allem auch der niedrigeren Vergleichsbasis im Schlussquartal geschuldet. Das bereinigte EBIT sollte leicht positiv ausfallen. Signifikant höhere Materialkosten (z.B. für Kupfer und Stahl) sowie Frachtkosten versuche der Konzern mittels Preiserhöhungen abzufedern. Summa summarum hätten die Analysten eine neutrale Einschätzung der Q3-Zahlen und des Ausblicks. Die Indikation für Q4 lägen im Rahmen der Marktschätzungen.Die letzte Empfehlung zur Zumtobel-Aktie lautete "halten", so Aaron Alber und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.03.2021)