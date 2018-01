Börsenplätze Zumtobel-Aktie:



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel, den beiden Marken acdc und Reiss sowie der Zumtobel Group Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Marke Zumtobel Group Services (ZGS) bietet service-orientierte Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2017 6.562 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.303,9 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). (26.01.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Licht-Spezialisten Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) weiterhin zu verkaufen.Der Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 sei zum zweiten Mal gekappt worden. Dies komme für Maichl nicht unerwartet. Denn die Ende November reduzierte Jahresplanung habe schon ein gehöriges Maß an Zweckoptimismus enthalten. Die neuerliche Ergebnissenkung überrasche nun aber doch in ihrer Dimension. So werde der Ausblick für das adj. EBIT auf 15 bis 25 Mio. EUR von 50 bis 60 Mio. EUR (VJ 72 Mio. EUR) eingedampft. Für das saisonal schwache H2 bedeute dies im Mittelwert eine Nullnummer (VJ 20 Mio. EUR).Die Planrevision sei hauptsächlich auf fehlende Umsätze zurückzuführen. Für das Gesamtjahr sei nun ein Umsatzeinbruch von ca. 8% auf rund 1,2 Mrd. EUR avisiert worden. Gegenüber der Novemberplanung von -5% bedeute dies ein Delta von ca. 40 bis 50 Mio. EUR bzw. fehlende EBIT-Beiträge in Höhe von 20 bis 25 Mio. EUR. Begründet werde die Umsatzschwäche mit einem Nachfrageeinbruch im größten Einzelmarkt UK (Anteil ca. 18%), einem anhaltend starken Preisdruck und immer noch nicht gelösten internen Lieferproblemen. Darüber hinaus dürften die internen Führungsunstimmigkeiten die Leistungsfähigkeit der Gruppe negativ beeinträchtigen.Maichl habe für 2017/18 bisher ein adj. EBIT von 38 Mio. EUR (Konsens: 42 Mio. EUR) geschätzt und rechne nun mit 19 Mio. EUR. Die entsprechende Margenerwartung falle auf 1,6% (VJ 5,6%). Für 2018/19 werte der Analyst die Prognoseunsicherheit angesichts des sich abzeichnenden Abgangs von CEO Schumacher als hoch. Ausgehend von einer leichten Umsatzerholung und dem Wegfall diverser Einmalbelastungen schätze der Analyst ein adj. EBIT von 33 Mio. EUR bzw. eine Marge von 2,7%. Das mittelfristige Margenziel von 8 bis 10% erscheine ihm nicht mehr haltbar.Unter Einbezug von auf ca. 12 Mio. EUR geschätzten Einmalaufwendungen dürfte Zumtobel 2017/18 in die Verlustzone rutschen und die Dividende streichen. Dabei habe der Analyst möglicherweise zusätzliche Strukturanpassungen und/oder Firmenwertabschreibungen (bilanziert 195 Mio. EUR) nicht berücksichtigt.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Aktie von Zumtobel weiterhin mit dem Rating "verkaufen" ein. (Analyse vom 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link