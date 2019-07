2. Der globale Verbraucher

Große, junge Bevölkerungsgruppen mit steigenden verfügbaren Einkommen würden - insbesondere in Schwellenländern - eine erhebliche Nachfrage nach Premiumprodukten schaffen. Sie würden überwiegend online einkaufen und seien über soziale Medien gut erreichbar. Unternehmen, die diese Verbrauchergruppe für sich mehrgewinnen und E-Commerce-Plattformen mit entsprechenden Vertriebskanälen entwickeln würden, dürften am meisten davon profitieren.



3. Unternehmenstechnologien

Eine bedeutende Strategie für die Verbesserung des Kundenerlebnisses bestehe darin, digitale Nutzerdaten zu sammeln und zu analysieren. Zwar würden täglich exponentiell mehr Daten erzeugt, analysiert werde davon aber nur ein Bruchteil. Aus diesem Missverhältnis würden sich Möglichkeiten für Unternehmen ergeben, diese Daten auszuwerten und zu speichern, Geschäftsmodelle anzupassen und zeitnah Kundenlösungen bereitzustellen.



4. Digitaler Zahlungsverkehr

Kunden würden heute selbst Kleinstbeträge per Kreditkarte oder Handy zahlen. Digitale Zahlungen würden parallel zum On-Demand-Verbrauch zunehmen, eine neue Entwicklung, die enorme Anlagemöglichkeiten biete. Niedrige Eintrittshürden, praktisch im Gebrauch und hohe Sicherheit seien die wesentlichen Faktoren, die diesen Trend unterstützen würden. In China, das wahrscheinlich erste bargeldlose Land der Welt, hätten mobile Zahlungen im Jahr 2017 die Marke von 16 Billionen US-Dollar überschritten und seien damit 50-mal so hoch wie in den USA gewesen.



5. Mobilität und Autonomie

Die Art und Weise, wie wir heute mobil von A nach B gelangen, hat sich rasant verändert, so die Experten von PGIM Investments. Elektrofahrzeuge, vor zehn Jahren noch Zukunftsmusik, würden heute gegen den Verbrennungsmotor um die Gunst der Käufer kämpfen. Fahrzeugrufdienste und Mitfahrdienste wie Uber und Lyft würden die Zukunft von Taxis gefährden. Und Robotertechnik kombiniere inzwischen künstliche Intelligenz mit Geräten für virtuelle Realität und unterstütze damit den Fortschritt im Bereich für autonomes Fahren. Fahrzeugrufdienste und autonomes Fahren würden die Mobilität auf eine neue Stufe heben und könnten eines Tages den Besitz eines eigenen Autos hinfällig machen.



6. Gesundheitstechnologie und Behandlungsmethoden

Robotik gewinne auch im Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung. Unternehmen wie Intuitive Surgical, ein Vorreiter in der Roboterchirurgie, habe ein System entwickelt, das Ärzte in die Lage versetze, von einer entfernten Konsole aus Operationen durchzuführen. Dieses System finde bereits bei Routineoperationen in den USA Verwendung und werde auch in Europa und Asien zunehmend angenommen. (10.07.2019/ac/a/m)







Newark (www.aktiencheck.de) - Innovative Unternehmen mit disruptiven Ideen erzielen an den Aktienmärkten seit Jahrzehnten beachtliche Erfolge, so die Experten von PGIM Investments.