Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmensseitig stand gestern nicht zuletzt die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Befürchtung, dass sich das Wachstum des Spezialisten für Videokonferenzen verlangsame, habe sich wohl vorerst als unbegründet erwiesen. Der Umsatz habe die Markterwartungen deutlich übertroffen. Dennoch habe die Aktie ihre Anfangsgewinne nicht halten können. Gewinnmitnahmen hätten sie am Ende 9% ins Minus gedrückt.



Die Aktien von Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) seien sogar um mehr als 14% eingebrochen. Die Pharmafirma rechne mit einer US-Zulassung für ihren Corona-Impfstoff im Mai. Sollte die US-Gesundheitsbehörde FDA auf in den USA erhobene Testergebnisse bestehen, könnte sich die Markteinführung aber um zwei Monate verzögern. (03.03.2021/ac/a/m)



