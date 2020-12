Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (21.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Anbieters von Web-Kommunikationstools Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) unter die Lupe.Viele Menschen könnten dieses Weihnachten nicht ihre Familien und Freunde besuchen - der Anbieter von Videokonferenzen mache sich daher bereit für einen Nutzeransturm.Bereits am 16 Dezember habe Zoom seine 40-Minuten-Beschränkung für die Weihnachtsfeiertage über Bord geworfen, um noch mehr Kunden für sich zu gewinnen. Zusammen mit großen Cloud-Anbietern wolle der US-Konzern diesen Ansturm stemmen.Doch habe ein Corona-Weihnachtsbesuch vor dem Laptop auch Auswirkungen auf die Zoom-Aktie? "Der Aktionär" bleibe hier skeptisch. Zur Erinnerung: Selbst als im vergangenen Geschäftsquartal der Umsatz von Zoom um unglaubliche 367 Prozent nach oben gesprungen sei, habe das nicht für Freudensprünge an der Börse gesorgt. Der Anbieter von Videokonferenzen habe zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen - doch die Aktie sei daraufhin in sich zusammengefallen.Falls die horizontale Marke bei 400 Dollar gerissen wird, könnte schnell wieder das Novembertief bei 366,28 Dollar in den Fokus rücken, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Zoom Video Communications-Aktie. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link