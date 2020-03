Interessierte Anleger setzen das Papier des Cloud-Anbieters auf ihre Watchlist, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Zoom Video Communications-Aktie. (Analyse vom 23.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

153,00 EUR +24,39% (23.03.2020, 21:05)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

158,7512 EUR +21,60% (23.03.2020, 20:50)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Weltweit würden Angestellte ins Homeoffice geschickt, Manager würden lieber Video-Meetings initiieren als Reisen und selbst Politiker würden Debatten in den virtuellen Raum verlegen. Immer öfter steche Zoom vergleichbare Angebote von Microsoft (Teams und Skype) in den Appstores aus. Die Aktie der Videokonferenz-App Zoom habe im Montagshandel zeitweise um mehr als 20 Prozent zugelegt. Doch sei dieser Kurssprung nachhaltig?Während andere Tech-Aktien nah am 52-Tier kursieren würden, erreiche Zooms Aktie mit gut 160 Dollar ein neues Allzeithoch. Im deutschen Handel sei das Papier zuletzt mit 15,50 Euro notiert worden. Immer mehr Unternehmen, staatliche wie kirchliche Institutionen und Universitäten würden ihr Tun und Handeln ins Internet verlegen und so die Nachfrage in die Höhe treiben.Im Interview mit dem "Handelsblatt" habe etwa Daimler-Chef Ola Källenius bekräftigt, Kosteneinsparungen durch Videokonferenzen auch in Zukunft zu realisieren. Auch die Politik erkenne immer mehr die Vorteile, durch digitale Online-Sitzungen aus dem Homeoffice.Dennoch würden Skeptiker entgegnen, dass man die Zahl derer, die im Homeoffice arbeiten könnten oder dieses langfristig dürften und möchten nicht überschätzen dürfe. Es gebe einen Unterschied zwischen der Notwendigkeit für Zooms Dienstleistung und der zukünftigen Ausgestaltung von Arbeit im Allgemeinen. Zooms Wachstum werde sich nach der Covid-19-Pandemie spürbar verlangsamen.Für das Gesamtjahr 2021 rechne Zoom mit einem Umsatz zwischen 905 und 915 Millionen Dollar (plus 45 Prozent zu 2020, Konsens-Schätzung: 855 Millionen Dollar). Mit einem 2020er KGV von 848 sei Zoom exorbitant hoch bewertet. Laut einem 2018er Report von Owl Labs würden sich Zoom und Skype for Business (Microsoft) rund 45 Prozent des Videokonferenz-Marktes teilen. Durch die jüngsten Schübe dürfte sich Zooms Standing gegenüber dem großen Konkurrenten verbessert haben.Angesichts der aktuellen Krise und des damit einhergehenden Anstiegs bei Homeoffice-Arbeit könne der Cloud-Anbieter trotz der hohen Bewertung alle Zukunfts- und Wachstums-Fantasien untermauern und den Aufwärtstrend fortsetzen.Auch wenn das Wachstum nach der Normalisierung der Corona-Umstände abkühlen sollte, würden viele Unternehmen die Software vorerst nicht wieder abschaffen - die Vorteile für Effizienz (beispielsweise mobile Nutzung) und Kostenstruktur (weniger Reisen) seien offensichtlich.