Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Corona-Aufsteiger Zoom wolle nach Kritik an seinem Sicherheitskonzept die Einführung von Komplett-Verschlüsselung mit dem Kauf eines Start-ups beschleunigen. Der Videokonferenz-Dienst übernehme die Firma Keybase wegen ihres Krypto-Know-Hows. In naher Zukunft sollten zahlende Zoom-Kunden die Möglichkeit bekommen, ihre Videokonferenzen mit sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu schützen, wie Firmenchef Eric Yuan am Donnerstag angekündigt habe.Bei dem Verfahren hätten grundsätzlich nur die Gesprächsteilnehmer Zugriff auf die unverschlüsselten Daten - aber nicht der Plattform-Betreiber. Aktuell seien die Videokonferenzen zwar auch verschlüsselt, aber bei Zoom auf den Servern lägen auch die Schlüssel, zum Beispiel, um die Einwahl per Telefonanruf zu ermöglichen.Entsprechend werde es bei Videokonferenzen mit Ende-zu-Ende-Schutz Einschränkungen geben, wie Zoom betont habe. So werde man nicht per Telefonanruf teilnehmen können. Zoom sei eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht gewesen, in der Corona-Krise sei aber die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildung explodiert. Dabei seien auch einige Sicherheitsmängel deutlich geworden und Experten hätten kritisiert, dass Zoom keine Komplett-Verschlüsselung anbiete.Vor Kurzem habe Zoom außerdem für Aufsehen gesorgt, weil man eine falsche Zahl veröffentlicht habe. Nachdem Zoom selbst zunächst von 300 Millionen aktiven Nutzern gesprochen habe, sei zuletzt im eigenen Blog plötzlich von 300 Millionen Teilnehmern die Rede gewesen. Gegenüber The Verge gebe Zoom ein "Versehen" zu. Ob Nutzer oder Teilnehmer sei allerdings ein eklatanter Unterschied. Während ein aktiver Nutzer einmal pro Tag gezählt werde, werde ein Teilnehmer mehrfach gezählt."Der Aktionär" ist weiterhin nicht von der Zoom Video Communications-Aktie überzeugt. Das Rückschlagspotenzial ist zudem enorm, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.05.2020)Mit Material von dpa-AFX