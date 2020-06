NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

222,07 USD +0,48% (11.06.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications: Nach der Rallye ist die Aktie nicht mehr günstig - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst Zoom sei eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht gewesen, in der Corona-Krise sei aber die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste und Bildung gestiegen. Pro Tag gebe es inzwischen 300 Mio. Teilnahmen an Videokonferenzen - im Vergleich zu 10 Mio. noch im Dezember. Daher verwundere es nicht, dass Zoom im ersten Quartal die Prognosen der Analysten regelrecht pulverisiert habe: Der Umsatz sei um 169 Prozent auf 328 Mio. Dollar, der Gewinn trotz höherer Kosten sogar von rund 0,2 Mio. auf satte 27 Mio. Dollar nach oben geschossen. Die Jahresprognose habe Zoom mal eben auf 1,8 Mrd. Dollar Umsatz verdoppelt.Als Reaktion sei die Aktie auf ein Rekordhoch von rund 225 Dollar nach oben geklettert. Zum Börsengang im April 2019 hätten die Anteile noch 36 Dollar gekostet. Nach der Rallye komme Zoom auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 63 Mrd. Dollar - das 35-fache der für 2020 erwarteten Erlöse. Trotz der hohen Bewertung seien einige Analysten in Begeisterungsstürmen ausgebrochen. J.P. Morgan habe einfach nur getitelt: "Wow". Noch nie habe ein Softwarekonzern die Erwartungen so deutlich übertroffen. Zu den größten Optimisten würden aktuell die Experten von RBC mit ihrem auf 250 Dollar verdoppelten Kursziel zählen. Auf dieser Basis wäre für die Zoom Video Communications-Aktie nicht mehr allzu viel Luft nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:201,00 EUR +2,29% (12.06.2020, 09:29)