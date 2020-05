Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (19.05.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Videodienst-Anbieter Zoom (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) erfreut sich gegenwärtig großer Beliebtheit, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Cloud-Lösungen und Online-Konferenzsysteme würden sich - dem Coronavirus sei Dank - nie dagewesener Beliebtheit erfreuen. Bereits vor der Krise sei in diesem Markt mit einer Umsatzverdoppelung auf 6 Mrd. US-Dollar bis 2026 gerechnet worden. Diese Zahl dürfte durch den jüngsten Boom nun noch weiter in die Höhe getrieben werden. Zoom Video Communications gelte als einer der großen Profiteure dieser Entwicklung.Mit Zoom Cloud Meetings werde das Wohnzimmer zum Konferenzraum. Neben Video-Meetings würden zusätzliche Funktionalitäten wie File Sharing oder ein digitales Whiteboard zur Verfügung gestellt. Für Unternehmen, die vermehrt auf Homeoffice setzen würden, sei die Zoom Lösung deshalb sehr gefragt. Die Nutzerzahl sei in der anhaltenden Krise rapide angestiegen. Doch auch nach der Krise dürfte die Nutzung von Homeoffice - und damit Videokonferenzlösungen - nachhaltig gefragt sein. So habe beispielsweise die Social Media Plattform Twitter bereits bekannt gegeben, dass ihre Mitarbeiter auf ewig im Homeoffice bleiben könnten, sofern es ihre Rolle erlaube.Die Corona-Pandemie habe den weltweiten Aktienmärkten stark zugesetzt. Doch gebe es kaum ein Index, der es mit dem amerikanischen Tech-Index, dem NASDAQ, aufnehmen könne. Denn dieser habe seine Verluste mehr als wettmachen können. Seit seinem Tiefstand am 20. März 2020 habe er mehr als 30% zugelegt - und seit Anfang Jahr seien es immerhin 4%, während sich viele andere der großen Indices noch im negativen Bereich befinden würden.Die Lösungen von Zoom würden über eine Cloud laufen und könnten einfach auf einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. Die Technik, im Jargon bekannt als Video as a Service (VaaS), sei ein wesentlicher Wachstumstreiber im Markt für Konferenzsysteme. Mit der stark ansteigenden Nutzung in den letzten Monaten seien aber auch Sicherheitslücken bei Zoom offenbart worden. So habe sich bereits der Begriff "Zoombombing" eingebürgert und beschreibe das unerwünschte Eindringen eines Fremden in eine laufende Video-Konferenz. Ein heikles Thema vor allem für Firmennutzer, die sensible Daten teilen würden.Als Reaktion auf die jüngst laut gewordene Kritik am Sicherheitskonzept habe Zoom kürzlich die Übernahme des Start-Ups Keybase bekannt gegeben. Der Corona-Aufsteiger wolle damit die Einführung einer Verschlüsselungssoftware beschleunigen. Zahlende Zoom-Kunden sollten auf diese Weise in naher Zukunft die Möglichkeit erhalten, die Videokonferenzen mit einer "End-to-End"-Verschlüsselungsmethode zu schützen. (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link