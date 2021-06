NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

341,26 USD -0,41% (08.06.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (09.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications: Mittelfristiges Kaufsignal - ChartanalyseDie Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) markierte am 19. Oktober 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 588,84 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Dabei sei sie am 11. Mai 2021 im Tief auf 273,20 USD zurückgefallen. Diese Korrekturbewegung lasse sich in einem bullischen Keil eingrenzen. In den letzten Tagen habe der Wert innerhalb dieses Keils angezogen und habe gestern den Abwärtstrend seit Oktober 2020 und damit die obere Begrenzung des Keils erreicht. Diese Trendlinie verlaufe heute bei ca. 352,50 USD.Gelinge der Aktie ein stabiler Ausbruch über den Abwärtstrend seit Oktober 2020, dann ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. In einem ersten Schritt könnte die Aktie an den noch offenen Teil des Abwärtsgap vom 1. Dezember 2020 zwischen 451,77 USD und 460,00 USD ansteigen. Später könnte die Aktie sogar in Richtung Allzeithoch klettern. Sollte der Wert allerdings unter 318,25 USD abfallen, würden die Chancen auf einen baldigen Ausbruch deutlich sinken. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 273,20 USD zu rechnen. (Analyse vom 09.06.2021)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:278,90 EUR -0,48% (09.06.2021, 08:17)