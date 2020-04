Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

127,00 EUR -5,58% (30.04.2020, 18:11)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

138,50 USD -5,45% (30.04.2020, 17:58)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (30.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Vergangene Woche habe Zoom Video Communications noch von 300 Mio. aktiven Nutzern gesprochen. Jetzt sei im eigenen Blog plötzlich von 300 Mio. Teilnehmern die Rede. Gegenüber The Verge gebe das US-Unternehmen ein "Versehen" zu. Dieses Versehen ändere die Sichtweise auf das bisherige Wachstum.Der Unterschied zwischen "Nutzer" und "Teilnehmer" sei die Zählmethode. Während ein aktiver Nutzer einmal pro Tag gezählt werde, werde ein Teilnehmer mehrfach gezählt. Das bedeute, wer an drei Telefon- oder Videokonferenzen am Tag teilnehme, werde auch drei Mal gezählt. Damit seien die 300 Mio. aktiven Nutzer pro Tag und das 50%-ige-Nutzerwachstum Makulatur. Zum Vergleich: Microsoft Teams habe im März 44 Mio. aktive Nutzer pro Tag gezählt. Im April sei die Zahl - auch wegen Sicherheitslücken bei Zoom Video Communications - auf 75 Mio. gestiegen.Die Meldung über den großen Nutzeranstieg habe an der Börse für Euphorie gesorgt. Diese Gewinne seien nun aber wieder passé. Im Kampf um Marktanteile mit den großen Wettbewerbern Microsoft (Teams) und Google (Hangouts Meet) stelle sich Zoom Video Communications selbst ein Bein. "Der Aktionär" sei weiterhin nicht von der Zoom Video Communications-Aktie überzeugt. Die hohe Volatilität des extrem hoch bewerteten Papiers (2021er-KGV von rund 300) mache das Rückschlagpotenzial deutlich. Die Zoom Video Communications-Aktie sei kein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: