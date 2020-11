Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

354,00 EUR -15,91% (09.11.2020, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

419,29 USD -16,16% (09.11.2020, 16:22)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Zoom-Aktie gehöre zu den größten Corona-Profiteuren. Das Papier habe sich seit Jahresanfang in der Spitze verneunfacht. Die Rally scheine heute ihr vorläufiges Ende gefunden zu haben.Aktuell notiere das Zoom-Papier rund 18 Prozent im Minus und sei unter die 50-Tage-Linie bei 467,26 Dollar gerutscht. Bleibe es heute nach Börsenschluss bei diesem starken Kursminus, dann wäre das charttechnische Bild von Zoom bereits angeschlagen und es sei von einer Ausweitung der Korrektur in Richtung der 100-Tage-Linie bei 364,65 Dollar zu rechnen.Halte auch die 200-Tage-Linie dem Druck der Bären nicht stand, dann wäre der Test der runden Marke bei rund 300 Dollar wahrscheinlich."Der Aktionär" sieht aus obengenannten Gründen bei der Zoom-Aktie noch deutliches Abwärtspotenzial. Anleger halten sich von der Aktie weiterhin fern, so Emil Jusifov. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link