Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (08.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Datenschutzdebatte bei Zoom Video Communications ebbe nicht ab. Das US-Unternehmen habe sich in den vergangenen Wochen zur beliebtesten Video-App der Welt etabliert - über 200 Mio. Nutzer habe der Anbieter im März gezählt. Jetzt drohe der Erfolg zum Verhängnis zu werden. Schuld daran sei eine Sicherheitslücke, die das Unternehmen nicht in den Griff bekomme.Kunden wie SpaceX und die Raumfahrtbehörde NASA seien bereits abgesprungen. In den USA habe das Phänomen "Zoomboming" bereits für mächtig Ärger gesorgt. Dem Unternehmen drohe eine Klagewelle. Die New Yorker Staatsanwaltschaft habe wegen der Datenschutz- und der Datensicherheitspraxis Untersuchungen eingeleitet.Offensichtlich auch würden auch in Deutschland immer mehr Menschen die Geschäftspraktiken des US-Unternehmens kritisieren. Jetzt schalte sich sogar die Politik ein: Wie das "Handelsblatt" berichte, würden Politiker von Koalition und Opposition vor der Videokonferenz-App warnen.