Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

116,00 EUR +5,45% (19.03.2020, 15:18)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

124,88 EUR +12,40% (19.03.2020, 15:03)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (19.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Das Coronavirus stelle alles auf den Kopf. Wo sonst Mobile-Games oder Social Media-Services die ersten Ränge in den Charts in Apples App oder Googles Play Store belegen würden, würden sich in den Top fünf aktuell vier Homeoffice- und Schul-Apps finden. Darunter profitiere neben den Microsoft-Apps Teams und Skype vor allem die Videokonferenz-App Zoom. Vor US-Handelsstart lege die Zoom-Aktie über drei Prozent zu.In den USA habe Zooms App gestern Platz eins der Charts für kostenlose Mobilanwendungen in den beiden großen App-Stores belegt - noch vor Facebooks Messenger, Netflix und Tik Tok. In Deutschland finde sich Zoom am 19. März auf Platz 2, hinter Microsoft Teams.Seit Beginn der Corona-Krise erfahre die Zoom-Aktie ein noch stärkeres Interesse vieler Investoren: Das Papier habe in den vergangenen drei Monaten satte 73 Prozent zugelegt. Um diesem Ansturm gerecht zu werden, verstärke das Unternehmen sein Data Center und erweitere seine Cloud-Infrastruktur, unter anderem mithilfe von Microsofts (Azure) und Amazons (AWS) Clouddiensten.Angesichts der aktuellen Krise und damit einhergehenden Nachfragesteigerung nach Homeoffice-Arbeit könne der Cloud-Anbieter trotz der hohen Bewertung alle Zukunfts- und Wachstums-Fantasien untermauern und den Aufwärtstrend fortsetzen.Interessierte Anleger setzen das Papier des Cloud-Anbieters auf ihre Watchlist, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link