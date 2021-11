(Mit Material von dpa-AFX)



178,18 EUR -17,30% (23.11.2021, 16:50)



200,31 USD -17,32% (23.11.2021, 16:36)



US98980L1017



A2PGJ2



5ZM



ZM



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenzdienst habe mit seinen Q3-Zahlen die Konsensprognosen zum Großteil übertroffen. An der Nasdaq gehe der US-Titel am Dienstag trotzdem auf Tauchstation. Grund dafür seien die mauen Zukunftsaussichten von Zoom sowie zunehmende Wachstumssorgen seitens der Analysten.Wie DER AKTIONÄR berichtet habe, habe Zoom den Erlös in Q3 um 35 Prozent auf 1,05 Mrd. Dollar gesteigert. Gleichzeitig sei der Gewinn je Aktie von 99 Cent im Vorjahreszeitraum auf 1,11 Dollar gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld mit Erlösen von 1,04 Mrd. Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 1,09 Dollar gerechnet. Die Konsenserwartungen habe Zoom demnach übertroffen.Jedoch rechne Zoom künftig mit weniger Wachstum. Für das aktuelle Quartal habe Zoom gegenüber dem Vorjahreszeitraum lediglich einen Umsatzanstieg von rund 30 Prozent in Aussicht gestellt - hier hätten sich einige Analysten mehr ausgerechnet.Im jüngsten Quartal habe es bereits Schwachpunkte in der Geschäftsentwicklung und Anzeichen dafür gegeben, dass der Zoom-Boom nach der Corona-Krise dauerhaft abflauen könnte. So habe das Unternehmen z.B. weniger lukrative Großkunden hinzugewonnen als angenommen. Zudem sei Zoom immer stärkerer Konkurrenz ausgesetzt, Rivalen wie Slack, aber auch Großkonzerne wie Microsoft oder Cisco würden ebenfalls intensiv um Homeoffice-Nutzer buhlen.DER AKTIONÄR habe bereits frühzeitig vor einem weiteren Rücksetzer bei der Zoom Video Communications-Aktie gewarnt. Anleger, die der Short-Empfehlung Mitte September gefolgt sind, sitzen auf massiven Kursgewinnen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link