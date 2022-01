Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

141,20 EUR -0,24% (14.01.2022, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

162,10 USD -5,01% (13.01.2022, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (14.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der US-Videokonferenzanbieter habe aufgrund des Stay-at-Home-Trends zu Beginn der Krise zu den größten Corona-Überfliegern gehört. Die Zoom Video Communications-Aktie habe sich innerhalb von wenigen Monaten vervielfacht. Grund: Immer mehr Unternehmen hätten auf Homeoffice-Software gesetzt. Mittlerweile habe sich allerdings das Sentiment gegenüber den sogenannten Corona-Profiteuren zum Negativen verändert und der US-Wert habe zu einem Crash angesetzt, der bis heute andauere.Zoom habe in der Spitze sogar über 70% korrigiert. In der Tat hätten sich auch die Wachstumsaussichten des US-Unternehmens deutlich eingetrübt. Darüber hinaus sei Zoom mittlerweile mit einem 22er-KGV von 36 und KUV von 10 fair bewertet. Dennoch sei es angesichts des angeschlagenen Charts schwer vorherzusagen, wann eine nachhaltige Bodenbildung einsetzen werde. Die nächste markante Unterstützung befinde sich im Bereich der runden Chartmarke bei 150 USD."Der Aktionär" habe Zoom im Dezember als spekulative Turnaround-Wette für Risikofreudige empfohlen und bleibe aufgrund der obigen Punkte noch an Bord. Anleger sollten allerdings den Stopp bei 125,50 Euro beachten. Wer lieber im deutschen Markt investiere, könne auch ein Auge auf die andere spekulative Empfehlung aus der Peergroup TeamViewer werfen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: