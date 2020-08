Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



46,10 USD -2,82% (07.08.2020, 22:00)



US98980F1049



A2P5HE



ZI



Kurzprofil ZoomInfo Technologies Inc.:



ZoomInfo Technologies Inc. (ISIN: US98980F1049, WKN: A2P5HE, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZI) ist der Betreiber einer führenden Go-to-Market-Intelligence-Plattform für Vertriebs- und Marketingteams. Die Plattform bietet umfassende Informationen und Analysen zu rund 14 Mio. Unternehmen. Das Datenbank-Unternehmen hat ihren Sitz in Vancouver im US-Bundesstaat Washington. (10.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ZoomInfo Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Softwareunternehmens ZoomInfo Technologies Inc. (ISIN: US98980F1049, WKN: A2P5HE, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZI) unter die Lupe.Einer der Börsengänge in den USA sei dieses Jahr das IPO von ZoomInfo gewesen. ZoomInfo helfe Unternehmen, potenzielle Kunden zu finden, an die sie ihre Produkte verkaufen könnten. Seit dem Börsengang habe die ZoomInfo Technologies-Aktie bereits rund 50 Prozent zugelegt.Die Plattform des Datenbank-Unternehmens sei cloudbasiert und enthalte detaillierte Informationen über 14 Millionen Unternehmen und 100 Millionen Mitarbeiter - zum Beispiel zu ihren Kontakten, beruflicher und finanzieller Situation.Diese Informationen würden in das Customer-Relationship-Management-System des Users eingepflegt und würden ihm dabei helfen, den Vertriebsweg zu verkürzen. Inzwischen komme ZoomInfo auf eine Benutzeranzahl von 192.000 und 14.000 Unternehmenskunden.ZoomInfo ist ein sehr interessantes Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, ist jedoch mit einem KUV von rund 54 recht ambitioniert bewertet, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Aktuell sei die ZoomInfo Technologies-Aktie in Deutschland nicht handelbar. (Analyse vom 10.08.2020)