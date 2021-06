Börsenplätze Zoetis-Aktie:



Kurzprofil Zoetis Inc.:



Zoetis (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX, Ticker-Symbol: ZOE, NYSE-Symbol: ZTS) gehört zu den weltweit größten Tiergesundheitsunternehmen. Die Gesellschaft, ehemals eine Sparte von Pfizer, entwickelt, produziert und vermarktet Veterinär-Impfstoffe und -Medikamente für Nutz- und Haustiere. Das Produktangebot umfasst die Bereiche Anti-Infektive, Impfstoffe, Parasitizide, Futterzusatzstoffe und Medizinalfutter sowie andere pharmazeutische Produkte. Neben dem Angebot für Nutz- und Haustiere bietet das Unternehmen auch diagnostische und genetische Dienstleistungen, beispielsweise Immundiagnosen und Gentests oder Services wie Milchdatenmanagement, E-learning und professionelle Beratung. Zu den angebotenen Marken gehören unter anderem Draxxin, Bovishield®, Embrex® oder Vanguard®. (15.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoetis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoetis Inc. (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX, Ticker-Symbol: ZOE, NYSE-Symbol: ZTS) unter die Lupe.Gesundheit sei das A und O, gerade in Zeiten von Corona. Immer mehr Menschen würden jedoch auch verstärkt auf die Gesundheit ihrer Fellkinder achten. "Der Aktionär" habe Mitte März mit Heska und Zoetis zwei aussichtsreiche Werte aus dem Bereich der Tiergesundheit vorgestellt, die am Montag neue Rekordstände erreicht hätten.Bei Zoetis handle es sich um die einstige Animal-Health-Sparte des Pharma-Giganten Pfizer. Das Unternehmen wachse stetig und biete seine Produkte sowohl für Nutz- als auch Haustiere an.Zoetis sei der Weltmarktführer im Bereich der Tiergesundheit. Das starke, stetig wachsende Produktportfolio bei zeitgleich steigender Profitabilität und das relativ krisensichere Geschäftsmodell kämen an der Börse gut an. Kein Wunder, dass die Zoetis-Aktie am Montag bei 184,77 Dollar ein neues Rekordhoch markiert habe.Die Amerikaner hätten sich auf fortschrittliche veterinärmedizinische Diagnose- und Spezialprodukte spezialisiert. Heska sei in der Vergangenheit vor allem in Amerika präsent gewesen. Mit der Übernahme der Scil Animal Care für 110 Millionen Dollar vom Branchenvertreter Covetrus habe die Gesellschaft im Frühjahr 2020 das internationale Business gestärkt, vor allem in Europa nehme die Präsenz zu. Das Unternehmen sei wachstumsstark, allerdings noch nicht nachhaltig profitabel und damit wesentlich spekulativer einzuordnen als Zoetis.Sowohl die Aktie von Zoetis als auch Heska würden mit starken Charts brillieren. Neueinsteiger sollten nun definitiv einen deutlichen Kursrücksetzer abwarten. Wer investiert ist, hält an den Papieren fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link