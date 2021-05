Bereits der Handelsauftakt sei im Hinblick auf eine bisher sehr solide laufende Berichtssaison von Gewinnmitnahmen geprägt gewesen. Zu den angeschlagenen Märkten hätten sich im Handelsverlauf dann jedoch Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen gesellt, welche via eines Interviews Zinserhöhungen ins Spiel gebracht habe. Nach den bisherigen Statements vonseiten der FED, habe Yellen den Aktienmarkt damit relativ unvorbereitet erwischt. Die lauter geführte Diskussion rund um eine geldpolitische Straffung, welche nach Yellen einer Überhitzung der Wirtschaft entgegenwirken solle, habe vor allem im US-Technologiesektor schwer gewogen. Dieser weise eine starke Sensitivität bei Zinsdebatten auf, sodass er auch am gestrigen Handelstag zu den Schlusslichtern gehört habe, was auch an den Abgaben des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zum Ausdruck gekommen sei. Während die europäischen Aktienmärkte in diesem Umfeld bereits davor deutlich schwächer aus dem Handelgingen und damit auch sämtliche Performance aus dem April ausradiert hätten, hätten sich zumindest die US-Börsen in der zweiten Handelshälfte stabilisieren und Teile ihrer Verluste wieder wettmachen können.



Trotz der Schwäche des Gesamtmarktes habe es aber auch Gewinner gegeben. So habe man sich zum Beispiel am Ölmarkt mehrheitlich auf die konjunkturelle Erholung konzentriert. Der Preis für Brent, welcher sich wieder der Marke von USD 70 genähert habe, habe dabei Aktien aus dem Energiesektor gestützt, der zu den Top-Performern am gestrigen Handelstag gezählt habe. Der Ölpreisanstiegt setze sich auch heute Morgen weiter fort. Der Goldpreis hingegen sei durch die Zinsdebatte unter Druck gekommen, habe sich jedoch schließlich stabilisieren können.



In Asien herrsche weiterhin nur ein beschränkter Handel. Während in China die Mai-Feierlichkeiten andauern würden, werde in Japan der "Tag des Kindes" begangen. Auch in Südkorea würden die Börsen wegen des "Kindertags" geschlossen bleiben. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren nach dem gestrigen Kursrutsch auf eine Erholungsbewegung hindeuten. (05.05.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem Minus von beinahe -2,5% und dem damit einhergehenden Durchsacken unter die Marke von 15.000 Punkten erlebten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Anleger gestern den bisher schwächsten Handelstag des Jahres 2021, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe es mit einem Kurstrückgang von -1,9% nicht viel besser erwischt, schließlich habe auch hier die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Punkten abgegeben werden müssen. Selbiges gelte auch für die US-Börsen, die sich in einem verunsicherten Umfeld ebenfalls nicht hätten behaupten können. Doch was sei passiert?