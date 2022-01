Nach Börsenschluss in Europa mit einem Minus von rund vier Prozent (!) bei einigen der wichtigsten Aktienindices seien zunächst die US-Börsen dem Vorbild vom alten Kontinent gefolgt. Auch hier seien neben den Sorgen bzgl. der US-Geldpolitik auch die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine in den Vordergrund gerückt.



Während Russland immer mehr Truppen an der Grenze zu seinem Nachbarland zusammenziehe, würden die USA eine Aufstockung ihres Truppenkontingents in

Osteuropa erwägen. Auch andere Nato-Mitglieder hätten auf die zunehmenden Spannungen reagiert. Russland habe der Nato einen Eskalationskurs vorgeworfen. An der Wall Street habe Hochspannung geherrscht. Die Kurse seien rasant gefallen. Auf dem tiefsten Niveau des Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seit Anfang April hätten mutige Anleger aber bei rund 33.150 Zählern wieder zugegriffen. Der Dow Jones habe solcherart einen zwischenzeitlichen Verlust von mehr als drei Prozent noch vollständig aufgeholt. Mit einem Schlussspurt habe er es letztlich sogar noch mit 0,29% ins Plus geschafft. Im Vergleich zum Tagestief habe er damit etwa 1.200 Punkte zurückgewonnen. Im Späthandel habe die Erholung an Fahrt gewonnen, als bekannt geworden sei, dass sich Vertreter Russlands und der Ukraine am Mittwoch zu Gesprächen in Paris treffen wollten.



Am heutigen Dienstag würden Asiens Börsen abermals klar ins Minus zeigen. Nichtsdestotrotz würden die ersten Indikationen für den Handelsbeginn in Europa etwas höhere Kurse als zum gestrigen Schluss andeuten. Am Vormittag würden die ifo-Geschäftsklimadaten für den Januar veröffentlicht. Diese würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG etwas fester als einen Monat zuvor erwarten und sich somit optimistischer als der Konsens positionieren. Unternehmensseitig seien am Nachmittag/Abend Quartalszahlen einiger bedeutender US-Konzerne zu erwarten. Was die Geldpolitik betreffe, würden die Anleger gespannt auf den morgigen Mittwoch blicken, wenn neue Äußerungen der US-Notenbank FED in Bezug auf die im Jahresverlauf zu erwartenden Zinsentscheidungen veröffentlicht werden sollten.



Weiter fest präsentiere sich im gegenwärtigen Umfeld der Goldpreis, wenngleich dieser auch nicht wirklich zulegen könne und weiter in der Bandbreite zwischen USD 1.800 und 1.850 festhänge. Der Ölpreis halte sich ebenfalls gut und habe über Nacht nur geringfügig auf rund USD 87 verloren - gemessen an der Sorte Brent. Der US-Dollar in seiner Funktion als Krisenwährung zeige sich etwas fester; die Krypto-"Währung" Bitcoin bleibe hingegen weiter schwächlich auf Niveaus von aktuell unter USD 36.000. (25.01.2022/ac/a/m)





