Augsburg (www.aktiencheck.de) - "Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu" - dieser dem Fußballer Jürgen Wegmann zugeschriebene Satz passt nicht nur in die Bundesliga, sondern manchmal auch an die Börse, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im aktuellen Marktkommentar.Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank: "Mit den dramatisch steigenden Neuinfektionszahlen sind die Sorgen der Marktteilnehmer zurückgekehrt. Die Angst vor den Folgen eines neuen Lockdowns drückt an der Börse die Stimmung."Dazu gekommen sei dann "Pech" in Gestalt enttäuschender SAP-Zahlen und eines ernüchternden ifo-Geschäftsklimaindex. Dabei gebe Christoph Mertens vor allem der Blick nach vorne zu denken: "Aktuell ist es noch kein herber Rückschlag, aber eine deutliche Warnung, denn die Erwartungen für die kommenden Monate sind nicht gerade rosig." Mertens erkenne hier eine Zäsur: "Die Zeit der stets verbesserten Konjunkturindikatoren scheint erst einmal vorbei zu sein."Im Vorfeld der US-Wahlen würden in den kommenden Tagen einige Börsen-Schwergewichte über das vergangene Quartal berichten, darunter auch die bisherigen Überflieger der Krise. "Wir werden sehen, ob die Technologie-Riesen und die Healtchcare-Hoffnungsträger ihre Erfolgsstory aus der ersten Jahreshälfte fortschreiben können", meine Christoph Mertens. "Bei einigen Titeln, z.B. Amazon.com, erwarten wir im Hinblick auf das anstehende Jahresendgeschäft allerdings einen positiven Ausblick."Was bedeute dies für die Depots der Anleger?