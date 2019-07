Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Zapf Creation (ISIN: DE000A2TSMZ8, WKN: A2TSMZ, Ticker-Symbol: ZPF) ist ein Markenanbieter von Spiel- sowie Funktionspuppen und Zubehör mit einer besonderen Betonung von Qualität, Design, Sicherheit und Spielwert. Die Hauptzielgruppe bilden Mädchen im Alter bis acht Jahre. Zu den Tätigkeitsbereichen der Zapf Creation gehören ausschließlich die Entwicklung und der Vertrieb der Spiel- und Funktionspuppen von breiter internationaler Bekanntheit mit umfangreichem Zubehör sowie einer zunehmenden Anzahl von Produkten anderer Spielwarenkategorien. Die Produktion erfolgt durch von Zapf Creation ausgewählte, zertifizierte asiatische Lieferanten, mit denen bereits eine langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit besteht, um einheitliche hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards konzernweit zu gewährleisten. Die Logistik für die Zapf Creation erfolgt durch regional ansässige Dienstleister.



Zu den Kernmarken des Zapf Creation-Konzerns gehören BABY born® und BABY Annabell®. Die Markenspielkonzepte werden weltweit in über 65 Ländern vertrieben. Die operativen Geschäftseinheiten der Zapf Creation sind dabei für den lokalen Vertrieb und das Marketing in den wichtigsten Märkten zuständig.



Der Konzern besteht aus der Muttergesellschaft, der Zapf Creation AG, mit Sitz in Rödental (Bayern) sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. An sämtlichen Tochtergesellschaften ist die Zapf Creation AG direkt oder indirekt zu 100% beteiligt. (12.07.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Zapf Creation-Aktienanalysen von "AnlegerPlus News":Am 3. Juli fand die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Zapf Creation AG (ISIN: DE000A2TSMZ8, WKN: A2TSMZ, Ticker-Symbol: ZPF) für das Geschäftsjahr 2018 statt, berichten die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Die Stimmung unter den Aktionären sei dabei anfangs sehr gut gewesen. Schließlich habe der Vorstand über einen sehr erfreulichen Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr berichten können. Der Konzernumsatz sei 2018 gegenüber dem Vorjahr um 13% auf 89 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sogar um 25% von 13,9 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro erhöht werden können. Aufgrund der operativen Erfolge in den zurückliegenden Jahren seien jedoch die inländischen steuerlichen Verlustvorträge aus der Vergangenheit mittlerweile so weit abgeschmolzen, dass diese nach derzeitiger Planung spätestens im Jahr 2021 aufgebraucht sein dürften. Daher hätten für 2018 aktivierte latente Steuern aufgelöst werden müssen. Und das habe dazu geführt, dass der Konzernjahresüberschuss um 6% gegenüber 2017 auf 14,5 Mio. Euro zurückgegangen sei.Den mit Abstand größten Diskussionszeitraum während der ca. zwölfstündigen HV hätten das Thema Dividende und die Abhängigkeit von Unternehmen aus dem Umfeld des Großaktionär Larian eingenommen. Sämtliche freie Aktionäre hätten kritisiert, dass Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 keine Dividende hätten ausschütten wollen. Dabei schätze der Vorstand selbst die betriebsnotwendige Liquidität auf nur rund 10 Mio. Euro. Zapf, frei von jeglichen Finanzverbindlichkeiten, verfüge aber aktuell über rund 46 Mio. Euro an Liquidität. Dennoch möchte das Management an der hohen Liquidität festhalten, um für sich eventuell bietende Übernahmemöglichkeiten und zukünftige wirtschaftliche Risiken, vor allem aufgrund des Brexits, gerüstet zu sein.Angeblich sei zuletzt laut Vorstand über eine Übernahme eines Unternehmens nachgedacht worden. Und die Entwicklung in Großbritannien sei aktuell vor allem aufgrund der Insolvenz von Toys"R"Us 2018 sehr enttäuschend. Während der Umsatz in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 in Deutschland um 12% gestiegen sei, sei dieser im gleichen Zeitraum in Großbritannien um 22% zurückgegangen. Insgesamt habe der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr bis einschließlich Mai 2019 22,9 Mio. Euro (Vj. 22,7 Mio. Euro) betragen. Der Auftragsbestand habe sich bei 38 Mio. Euro (37 Mio. Euro) eingestellt.Das operative Ergebnis (EBIT) sei im selben Zeitraum gegenüber dem Vorjahr jedoch von 4,8 Mio. Euro auf 3,7 Mio. Euro zurückgegangen. Ursächlich hierfür seien vor allem gestiegene Marketingkosten (+0,5 Mio. Euro) und zusätzliche Belastungen aus einer Ende 2018 neu gefassten Kooperationsvereinbarung zwischen Zapf und der MGA Entertainment H.K. Ltd., Hong Kong, einer Gesellschaft des Großaktionärs Larian, gewesen. Im Zuge einer Verlängerung der Kooperation um drei Jahre bis zum 31.12.2021 müsse Zapf seit 1.1.2019 anstatt 7% des Einkaufsvolumens nun 10% des Einkaufsvolumens an die MGA Entertainment abführen.Zu einer Überraschung sei es dann im Rahmen der HV-Abstimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018 gekommen. Anstelle des Verwaltungsvorschlags, keine Dividende auszuzahlen, sei der Gegenantrag eines Aktionärs auf Ausschüttung der gesetzlichen Mindestdividende (4 Eurocent je Aktie) angenommen worden. Die übrigen Tagesordnungspunkte seien jeweils im Sinne der Verwaltung beschlossen worden.Bezüglich der zukünftigen Entwicklung würden die Experten das Umsatz- und Ergebniswachstum so einschätzen, dass sich dieses auch 2019 und darüber hinaus fortsetzen könnte. Einerseits wachse Zapf im wichtigsten Markt Deutschland weiterhin im zweistelligen Prozentbereich, andererseits habe das Unternehmen viele neue Produktinnovationen wie kleinere Puppen für eine preissensitivere Kundschaft. Zudem habe man gänzlich neue Produktgruppen wie Zapf Snaps, das kleinere Accessoires zum Spielen, Sammeln und Tauschen für Mädchen ab fünf Jahren umfasse, oder Baby Born Surprise, worunter kleine Minipuppen angeboten würden, seit Sommer 2019 in den Markt gebracht. Zapf versuche also, das Produktsortiment zu erweitern, um die Abhängigkeit von Baby Born und Baby Annabelle zu verringern.Nach Einschätzung der Experten ein richtiger Ansatz des Vorstands, der auf der HV einen sehr couragierten und guten Eindruck gemacht habe, was operative Themen der Gesellschaft angehe. Ungünstig scheine jedoch die geschäftliche Entwicklung in Großbritannien zu sein, wobei der Vorstand hier bereits einige positive Tendenzen erkenne. (Ausgabe 07/2019)