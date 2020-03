XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (31.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando habe sich gestern zum operativen Geschäft geäußert und gesagt, dass man beim Umsatz und bereinigten EBIT im 1. Quartal die Ziele auf jeden Fall verpassen werde. Das Konsumverhalten ändere sich nämlich und die Menschen würden mit Ausgaben vorsichtiger. Gleichzeitig habe Zalando Geld in die Hand genommen, um die Lieferanten zu unterstützen. Rechnungen würden schon vor der eigentlichen Zahlfrist bezahlt, um in den Lieferketten dafür zu sorgen, dass es zu keinen Störungen komme. Das sei laut dem Aktienprofi sehr weitsichtig von Zalando, dass man über den eigenen Tellerrand hinaus schaue.Wenn man ein bisschen länger nach vorne denke, stelle man fest, dass Zalando finanziell sehr stark aufgestellt sei. Man habe liquide Mittel von 1 Mrd. Euro. Der Aktienprofi verweise darauf, dass viele Modehändler vermutlich nicht wieder aufmachen würden. Vor diesem Hintergrund dürfte Zalando längerfristig von einer Marktbereinigung und davon, dass die Leute irgendwann durchaus darauf Lust haben würden, sich neue Kleider zu kaufen, profitieren. Dann wird Zalando die erste und passende Anlaufstelle sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.03.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zalando-Aktie: