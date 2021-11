Die Kursverluste sollten nach Einschätzung des "Aktionär" bald egalisiert sein, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 03.11.2021)



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (03.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Betreibers der Online-Plattform für Mode Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zalando-Aktie weite Stunden nach Vorlage der Quartalszahlen ihre Verluste aus. Am Nachmittag knicke der Titel um knapp acht Prozent ein. Positiv sei: Europas führendem Onlinemodehändler sei es trotz Wiederöffnung der Geschäfte gelungen, die Zahl der Kunden beachtlich zu steigern. Nicht gut komme indes diese Aussage an.Im dritten Quartal sei die Zahl der aktiven Kunden um fast ein Drittel auf 46,3 Millionen geklettert. Die durchschnittliche Anzahl von Bestellungen der vergangenen zwölf Monate habe den Angaben zufolge einen Höchststand erreicht.Das Bruttowarenvolumen habe daher um gut ein Viertel auf 3,1 Milliarden Euro zugenommen. Der Umsatz sei nur wenig schwächer um 23,4 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro gewachsen.Das Ergebnis sei jedoch durch höhere Kosten geprägt gewesen - so habe das Unternehmen etwa auch mehr Rabatte gegeben, um mit dem wieder eröffneten Einzelhandel Schritt zu halten. Zudem habe sich wegen des warmen Wetters der Start in die Wintersaison verzögert. So sei das EBIT von 118 Millionen auf 9,8 Millionen Euro gesunken.Zwar habe Zalando die Prognose (Umsatz: plus 26 Prozent bis 31 Prozent auf 10,1 bis 10,5 Milliarden) bestätigt. Doch die Aussicht auf das "neue Normal", wie es Finanzvorstand David Schröder in einer Telefonkonferenz formuliert habe, erschrecke die Anleger.Die Abschwächung der außergewöhnlichen Umsatz- und Ergebniszuwächse aus den Corona-Hochzeiten dürfte sich demnach in den kommenden Quartalen fortsetzen. Schröder rechne mit einer Rückkehr zu Wachstumsraten von etwa 20 bis 25 Prozent.In einer wieder normalen Konkurrenzsituation seien 20 bis 25 Prozent Wachstum top. Deutsche Bank-Analystin Nizla Naizer spreche deswegen zurecht von einer "großen Beruhigung angesichts der jüngsten Sorgen um Fashion-Onlinehandel".