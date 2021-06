Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.

Zalando: Sprung zu weiterer Rally - Chartanalyse



Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) markierte am 16. Februar 2021 zwar das aktuelle Allzeithoch bei 103,25 EUR, konnte sich aber nicht über dem alten Allzeithoch etablieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend habe eine Korrektur eingesetzt, in deren Verlauf die Aktie zweimal auf eine alte obere Trendbegrenzung zurückgefallen sei. Nach dem zweiten Test dieser Trendlinie habe sie wieder angezogen. Am 25. Mai sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit 16. Februar gelungen. Anschließend habe der Wert aber sofort wieder konsolidiert. Gestern habe er sich mit einer langen weißen Kerze aus dieser Konsolidierung gelöst.



Die Zalando-Aktie befinde sich auf dem Sprung zu einer weiteren Rally. Allerdings liege bei 93,42 EUR noch eine wichtige Hürde. Gelinge ein Ausbruch darüber, dann wäre Platz für eine Aufwärtsbewegung bis 102,15-103,25 EUR oder sogar bis ca. 111,50 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief vom Freitag bei 86,46 EUR abfallen, dann würde der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt werden. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung der alten oberen Trendbegrenzung bei aktuell ca. 80,63 EUR zu rechnen. (Analyse vom 02.06.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

90,98 EUR +0,02% (02.06.2021, 08:36)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

91,22 EUR +4,35% (01.06.2021, 17:35



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





