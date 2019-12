XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (12.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Plattformgeschäft mit hohem Wachstumspotenzial - AktienanalyseDer Onlinehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hat während der Cyber Week neue Rekorde aufgestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So habe das Unternehmen rund 840.000 Neukunden gewinnen können. Auch bei den Bestellungen sei es kräftig bergauf gegangen: Das Bruttowarenvolumen sei im Vergleich zur Cyber Week 2018 um 32 Prozent gestiegen. Der Anteil des Partnerprogramms habe dabei im Schnitt bei 20 Prozent gelegen. "Diese Ergebnisse unterstreichen das hohe Wachstumspotenzial für Zalandos Plattformgeschäft", habe der E-Commerce-Spezialist erklärt.Eine besonders hohe Nachfrage habe das Unternehmen am Black Friday verzeichnet: An diesem Tag seien bis zu 7.200 Bestellungen pro Minute eingegangen. Vor einem Jahr habe der Höchstwert am Black Friday lediglich bei 4.200 Bestellungen pro Minute gelegen. Die deutlichen Zuwächse habe Co-CEO David Schneider als Beleg für die Wirksamkeit der Unternehmensstrategie gewertet: "Nach dem Erfolg des Black Fridays 2018 haben wir die gesamte Cyber Week dafür genutzt, Zalando als wahre Plattform noch stärker auszubauen", habe er erklärt. "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele weit übertroffen haben, insbesondere hinsichtlich des Partnerprogramms." Der Erfolg der diesjährigen Cyber Week "ist ein weiterer Meilenstein für unser Wachstum, unseren Wandel zur Plattform und ein wichtiger Schritt hin zu unserer Vision, die erste Anlaufstelle für Mode in Europa zu werden", so Schneider.Zalando ist voll auf Kurs zu den Zielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2019)Börsenplätze Zalando-Aktie: