Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

96,04 EUR +2,13% (01.02.2021, 14:47)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

95,92 EUR +1,27% (01.02.2021, 14:36)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.In den Online-Modemarkt komme Bewegung: Der britische Zalando-Konkurrent Asos übernehmeTopshop und mehrere weitere Marken für umgerechnet 300 Mio. Euro vom einstigen Einzelhandelsriesen Arcadia. Die Asos-Aktie gewinne 8% und ziehe die Zalando-Aktie mit nach oben. Die 100-Euro-Marke rücke näher.Das britische Kaufhausimperium Arcadia sei mit seinen Einzelhandelsketten hart von der Corona-Krise getroffen worden und habe Insolvenz anmelden müssen. Der Deal zeige, wie sich die Marktverhältnisse zunehmend verschieben würden: Online werde immer stärker, während der stationäre Handel ausblute. Die Corona-Krise habe diese Entwicklung um Jahre beschleunigt. Favorit des "Aktionärs" bleibe Zalando. Der Marktführer werde vom E-Commerce-Trend überproportional profitieren. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 120 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: