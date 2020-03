Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (31.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) nach wie vor ein Kauf.Nach einem Kursverlust von gut 3 Prozent im frühen Handel habe die Aktie von Zalando am Dienstag wieder ins Plus gedreht. Am Nachmittag gewinne der Titel des Online-Modehändlers knapp 5 Prozent. Dabei habe Zalando am Montagabend wegen der Coronakrise die Prognose für das laufende Jahr gekappt.Rückenwind erhalte die Zalando-Aktie von mehreren Kaufempfehlungen. "Zalando ist gut gerüstet, um stark aus dieser Krise hervorzugehen", so Andrew Ross von der Barclays Bank. Dafür sprächen das robuste Warenhaussystem, diverse Lieferketten, eine Milliarde Euro Netto-Barmittel sowie das in Fahrt kommende Partnerprogramm Marketplace.Neben Barclays hätten noch Hauck & Aufhäuser, Pareto Securities und Bryan Garnier ihre "buy"-Ratings bestätigt. Am meisten Potenzial sehe Warburg Research mit Kursziel 55 Euro. Zwar sei Zalando gegen die negativen Effekte der Corona-Pandemie nicht immun. "Der Online-Sektor dürfte aber generell von der Krise profitieren und Zalando gestärkt daraus hervorgehen."Zalando erwarte wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ein deutlich schlechteres erstes Quartal als erwartet. Zudem gehe der Konzern nicht davon aus, die Prognose für das laufende Jahr zu erreichen."Der Aktionär" schließe sich der Meinung der Analysten an: Zalando möge kurzfristig leiden, weil den Kunden derzeit in der Isolation einfach nicht der Sinn nach Mode stehe. Mittel- bis langfristig werde die aktuelle Lage den E-Commerce weiter befeuern. Viele Modeläden würden große Probleme bekommen, zumal sie bei der zu erwartenden Rabattschlacht Zalando nicht viel entgegensetzen könnten.Die Zalando-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)