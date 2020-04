XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Ein optmistischer Blick voraus habe am Donnerstag die Zalando-Aktien beflügelt. "Die ersten Wochen im April lassen uns optimistisch auf das zweite Quartal blicken", habe Finanzvorstand David Schröder bei der Vorlage vorläufiger Daten für das erste Quartal gesagt. Die Analysten seien voll des Lobes, die Anleger seien begeistert.Für den "Aktionär" sei Zalando ein nachhaltiger Profiteur der Coronavirus-Krise, da viele stationäre Modehändler den Lockdown möglicherweise nicht überstehen würden. Das Berliner Unternehmen indes verfüge über ein beruhigendes Finanzpolster von 1 Mrd. Euro Cash. Außerdem verfüge Zalando über den Vorteil, via App schnell und praktisch umsonst Werbung zu machen und damit ein Millionenpublikum zu erreichen. Mit einem KGV von 67 und einem KUV von 1,4 für 2021 sei die Zalando-Aktie moderat bewertet. Der Börsenwert von nur 10,5 Mrd. Euro mache das Unternehmen zum Übernahmekandidaten. "Der Aktionär" bleibe bullish für Zalando, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: