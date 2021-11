XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

80,32 EUR +3,80% (15.11.2021, 15:28)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (15.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando: Dynamische Erholung - AktiennewsDie Aktie von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) notiert am Montagmittag 3,32% höher bei 79,60 Euro und könnte sich für einen dritten Handelstag in Folge erholen, so die Experten von XTB.Am vergangenen Donnerstag sei den Bullen kurz vor dem im Oktober bei 73,46 Euro ausgebildeten Jahrestief eine Umkehr gelungen und solange dieses nicht durchbrochen werde, könnte die Zalando-Aktie weiter steigen. Damit aus der Aufwärtskorrektur ein Aufwärtstrend werde, müsste jedoch das Hoch bei 98,96 Euro überwunden werden, mit dem am 10. September der übergeordnete Abwärtsimpuls begonnen habe. Die Reaktion an den lokalen Widerständen seien für das kurzfristige Bild entscheidend: 80,54 Euro und 84,08 Euro. (News vom 15.11.2021)Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:80,70 EUR +4,45% (15.11.2021, 15:43)