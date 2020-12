Dreistellige Kurse bei der Zalando-Aktie sind nur eine Frage der Zeit, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2020)



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (22.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Modehändler Zalando gehöre zu den Unternehmen, die im Zuge der DAX-Erweiterung von 30 auf 40 Mitglieder gute Chancen auf eine Neuaufnahme hätten. Zalando erfülle die neuen Kriterien der Deutschen Börse genauso wie etwa Airbus, Siemens Healthineers, Puma, HelloFresh, Uniper und Brenntag. Ein Aufstieg hätte zwei große Vorteile.Die neuen DAX-Mitglieder würden wahrscheinlich aus dem MDAX kommen, der von 60 auf 50 Mitglieder schrumpfe. Die Regeländerungen würden auf einer Umfrage unter mehr als 600 Marktteilnehmern basieren.Durch die Aufstockung des DAX auf 40 Werte sollten die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland noch umfassender abbildet werden. Diese Änderung werde ab September 2021 wirksam.Bereits ab Dezember 2020 müssten alle künftigen DAX-Kandidaten vor Aufnahme ein positives EBITDA in den zwei letzten Finanzberichten aufweisen.Zalando werde an der Börse aktuell mit 23,1 Milliarden Euro bewertet. Nur vier Unternehmen aus dem MDAX (Airbus, Sartorius, Siemens Healthineers, Knorr Bremse) würden eine höhere Marktkapitalisierung aufweisen.Der Aufstieg in den DAX wäre aus doppelter Sicht positiv für die Zalando-Aktie: Zum einen müssten Indexfonds, die den DAX abbilden würden, den Titel kaufen. Zum anderen bringe die Mitgliedschaft im wichtigsten deutschen Index mehr Aufmerksamkeit vor allem bei ausländischen Investoren.